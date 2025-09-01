Del Piero e il figlio presenti all'Allianz Stadium: tifosi della Juve in festa 

Nessuno dimentica. L’ex capitano della Juve, Alessandro Del Piero, ha fatto un’apparizione a sorpresa all’Allianz Stadium insieme al figlio, nella mattinata dedicata alle visite al J Medical, che ha visto anche l’arrivo dei nuovi acquisti Zeghrova e Openda. I tifosi, radunati fuori dalla struttura, lo hanno accolto con grande calore, riuscendo a ottenere autografi e selfie con la leggenda vivente, uno dei giocatori che ha inciso di più nella storia della Juve.