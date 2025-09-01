Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Del Piero e il figlio presenti all'Allianz Stadium: tifosi della Juve in festa 

Autografi e fotografie per l’ex capitano bianconero che ha scritto pagine indelebili di storia: i dettagli
12 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Nessuno dimentica. L’ex capitano della Juve, Alessandro Del Piero, ha fatto un’apparizione a sorpresa all’Allianz Stadium insieme al figlio, nella mattinata dedicata alle visite al J Medical, che ha visto anche l’arrivo dei nuovi acquisti Zeghrova e Openda. I tifosi, radunati fuori dalla struttura, lo hanno accolto con grande calore, riuscendo a ottenere autografi e selfie con la leggenda vivente, uno dei giocatori che ha inciso di più nella storia della Juve.

Del Piero a Torino, la notizia corre sul web 

La notizia della presenza di Del Piero allo stadio di Torino ha scatenato anche i social. Sul web è esploso l’entusiasmo, con il commento più ricorrente “Fermate Comolli”, un ironico riferimento alla possibilità che il direttore generale del club potesse “ingaggiare” anche Alex per la squadra di Igor Tudor

 

 

 

 

 

 

 

