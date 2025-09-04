Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Juve, i tre dubbi di Tudor dopo il mercato

L’allenatore ha sei scelte per tre posti in attacco, dove c’è la possibilità di variare gli uomini
Filippo Bonsignore
5 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

 I “ magnifici 6” all’assalto dell’Inter. È il momento delle nazionali e della rincorsa al Mondiale 2026 ma alla Continassa si guarda già alla ripresa del campionato e al prima salita della stagione, lo scontro diretto con i nerazzurri. Il primo posto in classifica a punteggio pieno ha riacceso l’entusiasmo nel mondo bianconero e altra energia positiva ha regalato l’ultimo giorno di mercato in cui il direttore generale, Damien Comolli, ha messo a segno una doppietta decisamente significativa, portando a casa Edon Zhegrova e Loïs Openda. Due colpi che hanno completato l’attacco della Juve facendolo diventare il più ricco, se non addirittura il più forte della Serie A, visto che si aggiungono a David, Vlahovic, Yildiz e Conceiçao. Sarà il campo a parlare e a confermare, o smentire, le sensazioni di fine estate ma di certo Igor Tudor ora potrà divertirsi a mixare gli uomini e a sperimentare una pluralità di soluzioni. Non male, insomma, come punto di partenza per riportare la Juve al vertice. Un reparto offensivo così nutrito, con interpreti di qualità e soprattutto duttili permette al tecnico croato di andare pure oltre il tema base del 3-4-2-1 e di pensare a variazioni intriganti. 

 Juve, i duelli in attacco 

Lo spartito base sarà il sistema di gioco adottato fin dall’inizio della sua esperienza juventina, il 3-4-2-1 appunto, e questo porterà a identificare almeno tre duelli per la corsa a una maglia da titolare: David-Vlahovic per il ruolo di centravanti, Yildiz-Openda sul lato sinistro della trequarti e Conceiçao-Zhegrova sul lato destro. Nelle prime due giornate, contro Parma e Genoa, Tudor ha puntato sullo stesso schieramento con Yildiz e Conceiçao a supporto di David e così potrebbe essere anche con l’Inter. In entrambe le gare, il bomber canadese, in gol all’esordio, è stato sostituito da Vlahovic, la vera sorpresa di questo avvio di stagione. Dusan ha fatto centro sia con il Parma, sia con il Genoa e ora potrebbe anche pensare a riprendersi il posto da titolare con l’Inter. Molto dipenderà dalle nazionali, dalle energie spese e dal piano partita di Igor. Openda è già pronto: giocherà con il suo Belgio contro Lichtenstein (stasera) e Kazakistan (domenica) e all’alba della settimana sarà alla Continassa per il primo allenamento in bianconero. L’ex Lipsia garantisce diverse opzioni a Tudor: può fare la prima punta, e quindi entrare in concorrenza con David e Vlahovic, ma anche il trequartista, tanto da contendere il posto a Yildiz (ma pure a Conceiçao). Non solo, la prospettiva interessante è il passaggio al 3-4-1-2 con Yildiz alle spalle di due punte e Openda si candida a essere una delle alternative. D’altra parte, proprio con un modulo a due punte ha brillato nel Lipsia: proprio i bianconeri ricordano quanto Loïs sia stato un fattore accanto a Sesko nel match della scorsa Champions League. Un assist per lo sloveno, l’espulsione provocata di Di Gregorio e due pali. 

Rilancio Zhegrova 

L’altro volto nuovo è Zhegrova che è l’alter ego di Conceiçao: un concentrato di fantasia, dribbling e velocità. Edon ha rinunciato alla chiamata del Kosovo ed è rimasto a Torino per completare le ultime pratiche burocratiche e concentrarsi sulla Juve. Il neo numero 11 bianconero è a caccia infatti della migliore condizione fisica dopo i problemi muscolari che l’hanno tormentato negli ultimi otto mesi: non gioca dallo scorso 14 dicembre. È tornato in panchina alla seconda giornata di Ligue 1 con il Monaco ma non ha disputato nemmeno un minuto e con il Lorient, sabato scorso, non è stato convocato. Ora cerca il rilancio immediato e punta a essere chiamato da Tudor per il match contro l’Inter. Zhegrova può essere il trequartista alternativo a Conceiçao ma può consentire di passare al 3-5-2 e fare l’esterno a tutta fascia a destra. Per lo scudetto, occhio quindi ai “magnifici 6”. 

 

 

 

