Koopmeiners alla Juve come Bonucci al Milan: perché le due storie si somigliano

«Sposta gli equilibri». Così autorevoli commentatori del calcio nostrano si espressero la scorsa estate a proposito di Koopmeiners. Il coté giornalistico era in piena eccitazione per il nuovo corso bianconero firmato Giuntoli-Thiago Motta. Di quella Juve l’ex centrocampista atalantino sarebbe stato il fiore all’occhiello . Visse un’estate alla Lookman . Si impuntò. Presentò certificati medici su certificati medici. Finché l’affare non si chiuse per una cifra vicina ai 60 milioni di euro. L’olandese era reduce da una stagione da urlo: 15 gol in totale, di cui 12 in campionato. Con il Gasp era andato in doppia cifra anche l’anno prima. Poi come tanti, tantissimi calciatori orfani di Gasperini e dell’aria buona di Bergamo, Teun si è perso. E – direbbe Fabrizio De André – non sa tornare. Se solo avesse riflettuto sulla genesi di quella frase - “sposta gli equilibri” - il povero Koop avrebbe drizzato le antenne.

La pronunciò Leonardo Bonucci nel 2017 quando lasciò la Juventus per il Milan. Avventura, quella rossonera, che - per usare un eufemismo - non andò proprio benissimo. Quella frase è rimasta nell’immaginario, al punto che tanti anni dopo l’ex difensore della Nazionale ha voluto chiarire che non fu una sua idea, che lui mai l’avrebbe pronunciata: fu una trovata dell’addetto stampa del Milan. Fatto sta che gli è rimasta addosso. Ed è diventata allo stesso tempo un campanello d’allarme, l’equivalente di un presagio. Fin qui, l’avventura juventina di Koopmeiners somiglia terribilmente a quella rossonera di Bonucci. A Torino è stato ed è un calciatore irriconoscibile. La versione italiana di Douglas Luiz, l’altro clamoroso fiasco del mercato scorso. Di quel calciatore furioso, micidiale negli inserimenti e nei tiri da fuori, non è rimasto più niente. Al suo posto ha giocato una controfigura scialba, appannata, goffa, con un bel po’ di chili in più.

Chi legge il destino nel pallone, aveva capito tutto già alla quinta giornata: Juventus-Napoli finita poi 0-0. Al 70° Koop ebbe la palla buona per segnare: in area, in una posizione in cui l’anno prima avrebbe lasciato il portiere impietrito. Invece la sparò di destro in cielo, come un calciatore del giovedì sera. Immaginate che sliding doors sarebbe stato. Da quel giorno l’olandese si è incupito. Fino ad assumere le stimmate del bidone. Non si è ripreso nemmeno con l’arrivo di Tudor. Appena sbarcato a Torino, il croato lo ha mandato a rifare la preparazione. Iniezioni di ricostituente fisico e psicologico. Che però non sono bastate. E fin qui non è cambiato nulla nemmeno nel secondo anno. Al di là delle fuffose dichiarazioni di rito dell’allenatore juventino, Koop la stagione l’ha cominciata in panchina: per lui 33 minuti col Parma e 28 col Genoa. Pochini. E ieri sera ha guardato Olanda-Polonia dalla tribuna. Scelta tecnica. In panchina sono ammessi solo dodici calciatori. E Koeman ha tenuto fuori lui e Steijn il capocannoniere dell'Eredivisie della scorsa stagione. In tribuna, a riflettere sul significato di quella frase italiana sugli equilibri.