Come giocherà la Juve contro l’Inter: i nodi da sciogliere di Tudor

La Juve balla sulle punte. All’orizzonte c’è l’Inter e per Tudor la tentazione di varare un attacco pesante esiste eccome. L’avvio positivo di David, in gol con il Parma, e di Vlahovic, a segno con gli emiliani e con il Genoa, portava già a valutare l’opzione con due bomber. A dare ulteriore spinta all’idea è stato il problema muscolare patito da Conceiçao con il Portogallo, che ha costretto Chico a rientrare in anticipo a Torino e che lo mette in dubbio per la sfida di sabato , anche se alla Continassa non si respira particolare allarme. Chico ieri ha svolto un lavoro personalizzato e verrà valutato giorno per giorno in vista dell’incrocio con i nerazzurri. Il terzo motivo si chiama Openda: l’attaccante belga, colpo dell’ultimo giorno di mercato, rappresenta la possibile novità per per il primo scontro diretto della stagione. Loïs è rientrato ieri alla Continassa, dopo il doppio impegno valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026 con il Belgio contro Liechtenstein e Kazakistan, e ha svolto il primo allenamento in bianconero. La toccata e fuga a Torino della scorsa settimana era servita infatti per visite mediche e firma prima di raggiungere il ritiro della propria Nazionale. Adesso toccherà a Tudor valutare se e come impiegarlo sabato: sembra difficile che possa avere subito una maglia da titolare, anche se è un’eventualità che non si può escludere; più verosimile un suo esordio a gara in corso. L’ex Lipsia infatti ha nella duttilità una delle sue caratteristiche principali che permette di sperimentare più soluzioni. Openda può agire infatti da centravanti nel 3-4-2-1, e quindi entrare in concorrenza con David e Vlahovic, ma anche in un tandem offensivo con uno tra Jonathan e Dusan, o sulla trequarti, sulla stessa linea di Yildiz. Opzione che potrebbe essere scelta da Tudor proprio per la possibile assenza di Conceiçao.

Le atlernative di Tudor per l'Inter

Loïs non è in ogni caso l’unica strada che Tudor può percorrere per sostituire eventualmente il portoghese. L’idea più conservativa potrebbe portare il tecnico a scegliere uno tra McKennie e Koopmeiners sulla trequarti; il neo acquisto Zhegrova, che sarebbe la risposta naturale al problema, è infatti ancora alla ricerca della migliore condizione fisica e non gioca da metà dicembre. In caso di cambio di modulo e di passaggio al 3-4-1-2, e quindi all’attacco pesante, c’è un altro jolly da giocare che si chiama Yildiz trequartista.

Juve, le opzioni a sinistra

C’è un’altra situazione su cui Tudor sta riflettendo: la sostituzione dello squalificato Cambiaso. Il tecnico potrebbe confermare João Mário, già visto sulla fascia sinistra contro il Genoa oppure pescare tra le altre possibilità che portano a Kostic o ancora a McKennie, impiegato con continuità da esterno durante la scorsa stagione. Sulla destra ci sarà ancora Kalulu mentre il tandem di centrocampo sarà ancora imperniato su Locatelli e Thuram. Davanti a Di Gregorio, invece, si attendono solo conferme con il terzetto Gatti-Bremer-Kelly.