Comolli: "Juve più forte dopo il mercato". Poi parla del caso Kolo Muani con il Psg

"Abbiamo cercato di trovare il giusto equilibrio tra il creare una rosa competitiva e rispettare il Fair Play Finanziario. Penso che siamo riusciti a farlo". Così Damien Comolli ha aperto la conferenza stampa di presentazione di Edon Zhegrova e Lois Openda . Il direttore generale della Juve ha approfittato della circostanza per fare il punto sulla finestra estiva di calciomercato.

Juve ,Comolli: "Mai litigato con il presidente del Psg"

Comolli ha spiegato: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra. Abbiamo una squadra molto competitiva e non eravamo a nostro agio nel vendere alcuni giocatori che avranno sicuramente un ruolo importante. La creatività e l’estro di Zhegrova l’ho ammirata da presidente del Tolosa ed è quello che stavamo cercando. La potenza e l’abilità di Openda ci ha portato a ingaggiarlo. Speravamo di farli arrivare prima, ma dovevamo aspettare di cedere Nico Gonzalez. Per quanto riguarda Kolo Muani: non ho mai parlato con il presidente del Psg, non ho mai litigato. Qualcuno ha cercato di manipolare una situazione che non esiste. Ci sentiamo più forti".

Comolli: "Juve tra le squadre più giovani della Serie A, è una scelta"

Comolli ha poi aggiunto e concluso: "Abbiamo tenuto i calciatori che volevamo tenere, abbiamo dei neo-acquisti, recupereremo presto Cabal e Vlahovic ha dimostrato di poter dare tanto. Siamo una squadra piuttosto giovane, una delle più giovani della Serie A, volutamente. Ci sono calciatori con maggior esperienza ma hanno quantità e qualità. Sono contento e soddisfatto del modo in cui abbiamo condotto il calciomercato. Vorrei ringraziare la proprietà perché tutto l’impegno che hanno dimostrato è stato fantastico. C’è stato grande impegno per rendere la Juve un club di successo. Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi".