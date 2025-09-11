Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Zhegrova e Openda si presentano: "Juve grande occasione, un sogno che si realizza"

Prime parole da giocatori bianconeri per i neo-acquisti, introdotti in conferenza stampa dal direttore generale Comolli
Zhegrova e Openda si presentano: "Juve grande occasione, un sogno che si realizza"
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Prime parole da giocatori della Juve per Edon Zhegrova e Lois Openda. Introdotti dal direttore generale Damien Comolli, l'esterno kosovaro-albanese e l'attaccante belga hanno raccontato perché hanno deciso di mettersi a disposizione di Igor Tudor accentando il trasferimento in bianconero.

Zhegrova: "Molto presto sarò pronto"

Il primo a parlare è stato Zhegrova: "Sono contento e orgoglioso di essere alla Juventus. Il club e il progetto mi hanno convinto. Penso di poter dare il mio contributo. Fisicamente ho avuto un periodo piuttosto travagliato, a causa dell’infortunio, ma adesso mi sento meglio. Ho ripreso ad allenarmi duramente, lo staff mi sta aiutando, molto presto sarò pronto e potrò riprendere. Penso che questa squadra abbia moltissime qualità, dobbiamo vedere partita dopo partita, ma vogliamo vincere. Certamente cercheremo di vincere tutte le partite e vedremo cosa succederà più avanti. Quando ho giocato contro la Juve è stata una grandissima gara, una grande opportunità per metterci in mostra, abbiamo fatto bene, ma quell’epoca è finita. Sono contento di essere qui. Il tipo di lavoro è diverso da quello che facevo prima, non vedo l’ora di cominciare a giocare".

Zhegrova: "Rama grande tifoso della Juve, contro l'Inter non ci sarò"

Sui complimenti ricevuti dal primo ministro albanese Edi Rama, Zhegrova ha spiegato: "Il primo ministro è un grande tifoso della Juve. È molto contento, è molto orgoglioso del fatto che io sia qui, mi ha aiutato tanto in questo caso. Mi ha concesso il passaporto albanese perché rappresento tutte le comunità albanesi e sì, certo, gli darò anche la mia maglia. La Juventus è un grande club. Ho sempre voluto giocare per grandi club. La prima volta che ho parlato con Comolli e Chiellini sono stato contento di sentire che c’era interesse da parte loro. È un sogno essere parte della Juventus. Ho parlato con Tudor, vedremo dove vorrà che io giochi. Juve-Inter? Non sarò della partita ma ne conosco l’importanza. Sosterrò la squadra in questa partita molto importante".

Tutte le news di Juventus

Openda: "Juve-Inter grande partita, Ibrahimovic fonte d'ispirazione"

La parola è poi passata a Openda, che è partito dalla stretta attualità: "Juve-Inter? Mi aspetto una grande sfida, particolarmente intensa, sarà dura per noi. Sono pronto a far parte della squadra e a giocare questa prima partita. Sono pronto, siamo pronti. La mia posizione preferita è il numero 9, ma mi piace svariare su tutto il fronte d’attacco. La Juve è uno dei club più importanti in Italia, è stato semplice scegliere di venire qui. Grandi top-player hanno giocato qui, come Ibrahimovic, che sono fonte di ispirazione. L’infortunio di Bremer? So che cosa è successo dopo la partita contro la Juve, gli ho mandato dei messaggi. Non era mia intenzione di fargli male. È una grande persona, avremo la possibilità di parlarne. So che il campionato italiano non è facile, c’è una fase difensiva molto attenta, porto la mia velocità e la mia capacità di finalizzazione. Vedremo cosa succederà sabato. Darò il mio meglio per vincere la partita con l’Inter. Tudor sa che la mia posizione è il numero 9, ma posso giocare anche altrove. Sono a sua completa disposizione"

Openda: "Juve tappa più importante della mia carriera"

Openda ha concluso: "La Juve è la tappa più importante della mia carriera nel corso della quale ho imparato molto dalle mie esperienze. Voglio giocare al massimo e fare quello che sono chiamato a fare. Sono contento di essere in Italia e non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione. Penso che devo lavorare su alcuni aspetti per diventare un attaccante più completo, ma sono sicuro che imparerò tutto ciò che è necessario. Ci sono tanti attaccanti, sono grandissimi attaccanti, è chiaro che non giocherò tutte le partite, ma ne sono consapevole. Saremo pronti a entrare in campo quando è necessario. Sarà una sana competizione. Sono in ottima salute fisica e mentale, anche se non segno l’importante è fare bene per la squadra".

Tutte le news di Juventus

