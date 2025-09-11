Zhegrova e Openda si presentano: "Juve grande occasione, un sogno che si realizza"

Zhegrova: "Molto presto sarò pronto"

Il primo a parlare è stato Zhegrova: "Sono contento e orgoglioso di essere alla Juventus. Il club e il progetto mi hanno convinto. Penso di poter dare il mio contributo. Fisicamente ho avuto un periodo piuttosto travagliato, a causa dell’infortunio, ma adesso mi sento meglio. Ho ripreso ad allenarmi duramente, lo staff mi sta aiutando, molto presto sarò pronto e potrò riprendere. Penso che questa squadra abbia moltissime qualità, dobbiamo vedere partita dopo partita, ma vogliamo vincere. Certamente cercheremo di vincere tutte le partite e vedremo cosa succederà più avanti. Quando ho giocato contro la Juve è stata una grandissima gara, una grande opportunità per metterci in mostra, abbiamo fatto bene, ma quell’epoca è finita. Sono contento di essere qui. Il tipo di lavoro è diverso da quello che facevo prima, non vedo l’ora di cominciare a giocare".

Zhegrova: "Rama grande tifoso della Juve, contro l'Inter non ci sarò"

Sui complimenti ricevuti dal primo ministro albanese Edi Rama, Zhegrova ha spiegato: "Il primo ministro è un grande tifoso della Juve. È molto contento, è molto orgoglioso del fatto che io sia qui, mi ha aiutato tanto in questo caso. Mi ha concesso il passaporto albanese perché rappresento tutte le comunità albanesi e sì, certo, gli darò anche la mia maglia. La Juventus è un grande club. Ho sempre voluto giocare per grandi club. La prima volta che ho parlato con Comolli e Chiellini sono stato contento di sentire che c’era interesse da parte loro. È un sogno essere parte della Juventus. Ho parlato con Tudor, vedremo dove vorrà che io giochi. Juve-Inter? Non sarò della partita ma ne conosco l’importanza. Sosterrò la squadra in questa partita molto importante".