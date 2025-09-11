Tudor: "Juve-Inter vale più di tre punti. Vlahovic? Amore e bastone"

Igor Tudor si appresta a vivere il suo primo Derby d'Italia da allenatore della Juventus : “Questa partita vale più di 3 punti", afferma ai microfoni di Dazn. Sabato alle 18:45 allo Stadium arriverà l' Inter per la sfida valida per la terza giornata di campionato: "C’è questo peso che a me piace, viene anche più facile preparare la partita. L’Inter è una grande squadra : ha una rosa che, se non è la più forte, siamo lì. Hanno due finali di Champions alle spalle, arriveranno qui giocatori maturi. Noi giochiamo le nostre carte, andando coi nostri punti di forza e lavorare sui punti deboli. Vediamo chi vincerà". Non può essere una partita come le altre per Igor Tudor, juventino doc: “La Juve per me rappresenta veramente una parte della vita . Mi ha costruito tanto come persona e anche come lavoro. Se posso dire, personalmente, la Juve è una parte di me ”.

Juve le parole di Tudor

E in pieno stile juventino, l'allenatore pensa soltanto a una cosa per questa stagione: "Lottare per vincere il campionato? Ovvio! Sai che questa parola, vittoria… Il passato della Juve ti dà, ma ti toglie anche, ti mette pressione. A inizio stagione in un paio di riunioni parlo nello spogliatoio delle nostre possibilità e poi chiudo. Poi per tutto il resto dell’anno non parlo di obiettivi. Di obiettivi non si parla, gli obiettivi si raggiungono". Un fattore inaspettato per lottare sarà Dusan Vlahovic, fuori dai progetti bianconeri ma in gol in entrambe le prime due partite: "La situazione era molto particolare con il contratto in scadenza e il mercato aperto. Non è neanche a metà della carriera e si sta ancora costruendo come persona. Secondo me le sue migliori annate sono davanti a lui. Se ritengo sia il miglior centravanti della Serie A? Ora sono tre i più forti insieme a Openda e David [ride, ndr]. Credo che questa situazione sia stata molto importante per la sua crescita. Ha trovato la forza di essere concentrato in un momento super difficile. Gli do amore quando gli serve amore e se gli serve bastone gli do il bastone".