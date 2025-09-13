Marcus Thuram ride con il fratello dopo il 4-3 della Juve: tifosi dell'Inter infastiditi sui social. Khephren spiega tutto in tv

Nella folle partita dello Stadium , si divertono i fratelli Thuram . Prima Marcus porta avanti l'Inter con il colpo di testa per il momentaneo 3-2. Poco dopo è il fratello Khéphren a segnare, sempre di testa, il gol del pareggio. Due reazioni molto diverse: Marcus non esulta, passeggia in area di rigore mentre viene sommerso dall'abbraccio dei compagni. Khéphren si scatena e porta in campo tutta l'euforia degli spalti dello Stadium. Entrambi però hanno un gesto in comune, fanno vedere il cognome sulla maglia, sotto gli occhi di papà Lilian . I due, dopo il gol decisivo di Adzic , vengono inquadrati e c'è Marcus che sembra ridersela con il fratello.

Juve-Inter, cosa è successo tra i fratelli Thuram dopo il gol di Adzic

Durante il check del Var sul gol che ha regalato la vittoria alla Juventus, i fratelli Thuram si sono avvicinati e hanno iniziato a parlare coprendosi le bocche con le maglie per non far capire cosa stessero dicendo. Marcus sembra fare un sorriso quando si avvicina a Khéphren. Il video dell'episodio ha fatto subito il giro dei social facendo infastidire parecchio i tifosi nerazzurri, già scottati per aver perso una partita del genere. Ma ai microfoni di Dazn, Khéphren Thuram ha spiegato quanto accaduto: "Non si è messo a ridere, no non voleva ridere. Mi ha solo guardato con gli occhi da fratello ed era fiero del gol, ma dispiaciuto per aver visto l'Inter prendere gol".