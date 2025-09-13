Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Marcus Thuram ride con il fratello dopo il 4-3 della Juve: tifosi dell'Inter infastiditi sui social. Khephren spiega tutto in tv

I due si sono avvicinati in mezzo al campo dopo la rete decisiva di Adzic che ha regalato la vittoria ai bianconeri. Supporters nerazzurri scatenati sul web
Marcus Thuram ride con il fratello dopo il 4-3 della Juve: tifosi dell'Inter infastiditi sui social. Khephren spiega tutto in tv
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Nella folle partita dello Stadium, si divertono i fratelli Thuram. Prima Marcus porta avanti l'Inter con il colpo di testa per il momentaneo 3-2. Poco dopo è il fratello Khéphren a segnare, sempre di testa, il gol del pareggio. Due reazioni molto diverse: Marcus non esulta, passeggia in area di rigore mentre viene sommerso dall'abbraccio dei compagni. Khéphren si scatena e porta in campo tutta l'euforia degli spalti dello Stadium. Entrambi però hanno un gesto in comune, fanno vedere il cognome sulla maglia, sotto gli occhi di papà Lilian. I due, dopo il gol decisivo di Adzic, vengono inquadrati e c'è Marcus che sembra ridersela con il fratello.

Juve-Inter, cosa è successo tra i fratelli Thuram dopo il gol di Adzic

Durante il check del Var sul gol che ha regalato la vittoria alla Juventus, i fratelli Thuram si sono avvicinati e hanno iniziato a parlare coprendosi le bocche con le maglie per non far capire cosa stessero dicendo. Marcus sembra fare un sorriso quando si avvicina a Khéphren. Il video dell'episodio ha fatto subito il giro dei social facendo infastidire parecchio i tifosi nerazzurri, già scottati per aver perso una partita del genere. Ma ai microfoni di Dazn, Khéphren Thuram ha spiegato quanto accaduto: "Non si è messo a ridere, no non voleva ridere. Mi ha solo guardato con gli occhi da fratello ed era fiero del gol, ma dispiaciuto per aver visto l'Inter prendere gol".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

La reazione virale di ThuramPartita folle allo Stadium

Juve, i migliori video