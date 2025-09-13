Tudor dopo Juve-Inter: "Felice ma il pari sarebbe stato il risultato più giusto"

La Juve vince la super sfida contro l'Inter in extremis e vola in vetta alla classifica a punteggio pieno. Così Tudor a fine gara ai microfoni di Dazn: "C'è tanta felicità. E' stata una partita pazzesca, strana, particolare: tanti gol, su e giù, alla fine c'è tanta felicità per aver vinto contro una grande squadra come l'Inter, che ha giocatori di grande livello. Bravi i ragazzi, è la terza partita e la terza vittoria: ne mancano però altre 35. La scelta di Adzic? Lui è un ragazzo con cui lavoriamo da 5-6 mesi, lavoriamo su di lui perché crediamo sia un giocatore forte. Stiamo provando a cambiare alcune sue abitudini che non ci piacevano e lui ha accettato la decisione. Ha qualità enormi, l'ho visto bene tutta la settimana e già prima avevamo l'idea di buttarlo dentro. Ha un tiro raro, di livello e poi ha gamba, corsa e umiltà. Ma deve prendere questo gol per avere ancora più motivazione per lavorare".