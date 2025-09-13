Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Tudor dopo Juve-Inter: "Felice ma il pari sarebbe stato il risultato più giusto"

L’allenatore bianconero: “La scelta di Adzic? Ci lavoriamo, è un giocatore forte con qualità enormi”
Tudor dopo Juve-Inter: "Felice ma il pari sarebbe stato il risultato più giusto"© Getty Images
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

La Juve vince la super sfida contro l'Inter in extremis e vola in vetta alla classifica a punteggio pieno. Così Tudor a fine gara ai microfoni di Dazn: "C'è tanta felicità. E' stata una partita pazzesca, strana, particolare: tanti gol, su e giù, alla fine c'è tanta felicità per aver vinto contro una grande squadra come l'Inter, che ha giocatori di grande livello. Bravi i ragazzi, è la terza partita e la terza vittoria: ne mancano però altre 35. La scelta di Adzic? Lui è un ragazzo con cui lavoriamo da 5-6 mesi, lavoriamo su di lui perché crediamo sia un giocatore forte. Stiamo provando a cambiare alcune sue abitudini che non ci piacevano e lui ha accettato  la decisione. Ha qualità enormi, l'ho visto bene tutta la settimana e già prima avevamo l'idea di buttarlo dentro. Ha un tiro raro, di livello e poi ha gamba, corsa e umiltà. Ma deve prendere questo gol per avere ancora più motivazione per lavorare".

Tudor sincero al termine di Juve-Inter 

I cambi di Tudor hanno fatto la differenza. L'allenatore della Juve non lo nasconde ma dice anche una cosa particolare: "Si, è così. Prima delle gare si dice chi è favorito, chi sta bene o male, ma in queste partite tutto si azzera. Noi non abbiamo fatto una gara dal punto di vista di gioco e pressing che potevamo fare, ma la voglia c'è stata, anche da chi è entrato. La vittoria è arrivata, non so se meritatamente: il pari forse sarebbe stato il risultato più giusto, ma il calcio è questo". 

 

 

 

