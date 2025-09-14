Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Adzic, l'amore per Zidane e quel no al Palermo: ecco chi è il marcatore più giovane del derby d'Italia

Il montenegrino, che l'anno scorso era finito ai margini con Thiago Motta, ha regalato il successo contro l'Inter
Adzic, l'amore per Zidane e quel no al Palermo: ecco chi è il marcatore più giovane del derby d'Italia© ANSA
Roale
1 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

"Magico" gli ha urlato più volte Vlahovic mentre tutto lo Stadium urlava il suo nome. La notte di Vasilije Adzic è di quelle che resteranno nella storia del derby d'Italia e di sicuro nel cuore del talento montenegrino. L'eroe a sorpresa ma non per caso di una Juve che si coccola i suoi talentii. Una cantina che negli ultimi ha prodotto tra gli altri Yildiz, Soul&egrav

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Juve, i migliori video