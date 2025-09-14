Adzic, l'amore per Zidane e quel no al Palermo: ecco chi è il marcatore più giovane del derby d'Italia

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
"Magico" gli ha urlato più volte Vlahovic mentre tutto lo Stadium urlava il suo nome. La notte di Vasilije Adzic è di quelle che resteranno nella storia del derby d'Italia e di sicuro nel cuore del talento montenegrino. L'eroe a sorpresa ma non per caso di una Juve che si coccola i suoi talentii. Una cantina che negli ultimi ha prodotto tra gli altri Yildiz, Soul&egrav
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte