Juve, il pragmatico Tudor vince con la difesa

Tudor alza il muro: la difesa della Juve

Così ha portato a casa anche il derby d’Italia. Tre gol al passivo, d’accordo, ma in che modo li ha presi? Due da fuori area firmati da un cecchino come Calhanoglu, poi Marcus Thuram di testa su angolo di Dimarco. Si dice: l’Inter ha attaccato, pressato e giocato nella metà campo bianconera ottanta minuti su novanta. Giusto. Il risultato? Diciotto tiri concessi, solo 4 nello specchio, 6 respinti, 8 fuori. Mai visto un attaccante libero in area o un’occasione facile davanti a Di Gregorio. Un muro alzato con tre difensori centrali (Gatti, Bremer, Kelly), uno adattato sulla fascia destra (Kalulu) e in marcatura su Carlos Augusto (poi Dimarco), uno scudo sulla linea mediana come Locatelli (Thiago lo utilizzava anche da centrale), un altro mediano (Khephren Thuram), McKennie per bloccare Dumfries, un centrocampista (Koopmeiners) e non un attaccante per Conceiçao. Davanti Vlahovic perché serviva un centravanti fisico, votato al combattimento, a tenere su palla e ingaggiare il duello con Acerbi. Missione compiuta e sono incomprensibili le critiche a Dusan, esaltato per i due gol in 38 minuti subentrando alle prime due di campionato. Questa partita era diversa e giocava da solo o quasi. Tutti dietro. Persino Yildiz, senza palla, doveva schermare Calhanoglu.

Tudor in testa, ora le rotazioni per il Dortmund

Tudor se la gode in cima alla classifica. Due volte in vantaggio, ha costretto l’Inter a inseguire. È andato sotto, ha rimontato e piazzato il sorpasso con i cambi. Dal 2-3 al 4-3 con il tridente Openda-David-Yildiz. L’ha vinta con Adzic, un ragazzino pieno di coraggio, ma la partita si è aperta negli ultimi dieci minuti. Due attaccanti in più per rovesciare l’Inter. Risorse da sfruttare, specie nell’ultima mezz’ora. La bontà della panchina, il peso delle cinque sostituzioni. Toccherà al pragmatismo del croato indovinare le scelte e il turnover. Se ha segnato 4 gol all’Inter difendendo, quanti ne farà andando all’attacco? Mancava Conceiçao, deve ancora esordire Zhegrova. La sosta per le nazionali ha condizionato l’avvicinamento al derby d’Italia. Già domani parte la Champions con il Borussia Dortmund e bisognerà ruotare la rosa. Nessuna pressione rispetto a Napoli e Inter, strafavorite per il titolo. In tanti invitano Tudor a ritoccare il modulo e andare all’attacco. Allegri ha sempre ricordato come lo scudetto sia quasi sempre toccato alle difese migliori. La Juve ha battuto i vicecampioni d’Europa con il 41% di possesso e concedendo 23 cross, esclusi i 9 angoli. Bremer ha cementato il muro.