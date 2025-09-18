Juve, difesa colabrodo e la crisi di Koopmeiners: i segnali da non sottovalutare per il futuro

Il cuore, l'orgoglio, la rinascita di Vlahovic e i gol di Kelly. Ma le notizie buone per la Juve finiscono qui. Perché c'è anche un campanello d'allarme da non sottovalutare: 7 gol subiti in due partite e la crisi infinita di Koopmeiners. Va detto che quando affronti Inter o Borussia Dortmund<