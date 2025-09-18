Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Juve, lo strano caso di Vlahovic: da indesiderato a salvatore, cosa cambia per il futuro

Il centravanti serbo, in scadenza e libero di trattare con altri club da gennaio, segna un gol ogni 35' e lancia un messaggio sui social: "Fino alla fine"
Fabrizio Patania (inviato a Torino)
Consumare preferibilmente entro la data di scadenza. Vlahovic meglio di un antipiretico. È il medicinale di Tudor. Ha fatto passare la febbre alla Juve con lo stesso effetto di una pasticca, entra e segna, aggiustando i risultati. Era successo con il Parma e il Genoa in campionato.

Vlahovic super nella notte di Champions

Il centravanti serbo si è superato nella notte di Champions. Due gol e l’assist per il 4-4 a tempo scaduto di Kelly. Ha riacciuffato, da solo o quasi, il Borussia Dortmund. Un impatto pazzesco per il modo prepotente in cui si è infilato nella difesa tedesca, ha catturato l’invito di Yildiz e ha scaraventato in rete la palla del 2-2. Non si è arreso quando tutto sembrava finito. Minuto 94, piattone da opportunista sul cross di Kalulu per il 3-4. Impressionante la rabbia con cui ha rincorso i gialloneri due minuti dopo, è andato in pressing, ha alzato lo sguardo e ha pennellato il servizio per il 4-4 di Kelly. Ha fame, gioca come forse non ha mai fatto alla Juve. Segna un gol ogni 35 minuti, dice la media stagionale.

Da gennaio il serbo libero di trattare con altri club

Vuole chiudere bene, perché chiuderà a scadenza, non ci sono margini per il rinnovo. Lo ha fatto capire, se ancora ce ne fosse bisogno, attraverso la didascalia social postata ieri al risveglio: «Fino alla fine». Le foto di una notte magica di Champions. Il dito puntato alla tempia per festeggiare. Ci sta con la testa, con l’anima e con la fede. Orgoglio serbo, professionista super. Lo hanno ferito, discutendone il valore (non solo lo stipendio) e invitandolo a cambiare aria. Sta rispondendo sul campo, quasi a sottolineare: «Vi farò ricredere, sono il più forte». A gennaio sarà libero di trattare e definire con altri club il suo futuro.

 

 

Le differenze tra la Juve di Tudor e quella di Motta

Diciamo la verità. Tudor, assai più di Motta, lo ha aiutato a esprimersi e lo mette nelle condizioni migliori per il modo in cui sviluppa e cerca la profondità. Gli ha aperto il campo davanti, come predilige per caratteristiche. Può puntare e guardare la porta. Il tecnico brasiliano, nella passata stagione, gli chiedeva di agire da regista offensivo, di toccare palla indietro e osservare il movimento dei centrocampisti per favorirne gli inserimenti. Un sistema diametralmente opposto di entrare in area e avvicinarsi al gol.

Vlahovic fa la differenza nell'attacco bianconero

Diciamo altre due verità. Il dg Comolli, in estate, aveva spiegato che Dusan sarebbe stato impiegato e utilizzato, nel caso in cui non fosse stato ceduto, come tutti gli altri giocatori in rosa. Non ci sono controindicazioni. È vero, però, che la Juve puntava Kolo Muani, aveva bloccato David da tempo e alla fine ha preso Openda, un’altra prima punta di movimento. Il tecnico dovrà valorizzare gli acquisti. Vlahovic è diventato o sarebbe il terzo centravanti. In realtà, per rendimento e per caratteristiche da numero 9 fisico, è il primo e avrebbe dovuto giocare dall’inizio, come ha dimostrato in Champions. È entrato in corsa, ha buttato giù a spallate il Borussia. Senza il dilemma contrattuale, ne siamo convinti, Tudor lo avrebbe eletto titolarissimo all’inizio dell’estate. Ora lo dovrà alternare con sapienza a David e Openda, confidando nel turnover e nella disponibilità dei suoi nuovi attaccanti, ma sarà sempre più dura tenerlo fuori. Vlahovic fa la differenza.

 

 

 

