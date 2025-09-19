Juve, Tudor e la panchina d'oro: quanti gol dai subentrati

Juve, la panchina è d’oro. Igor Tudor sorride e non solo per come sono arrivati gli ultimi due risultati positivi. Sia la vittoria sull’Inter, sia l’incredibile pari con il Borussia Dortmund sono maturati in rimonta e nel recupero, esaltando lo Stadium e dando una dimostrazione chiara della voglia dei bianconeri di andare oltre le difficoltà, di non arrendersi e di cercare la svolta fino alla fine. Ma c’è di più. Sì, perché il film delle due partite pazze porta a rivolgere lo sguardo ai protagonisti che hanno firmato le due imprese. Contro i nerazzurri è stato Adzic a prendersi la scena con il destro che ha piegato le mani di Sommer e regalato il 4-3 alla Signora, mentre in Champions League il protagonista assoluto è stato Vlahovic, con due gol e l’assist per il 4-4 di Kelly. Che cosa hanno in comune il talento montenegrino e il bomber serbo? Il fatto di essere entrati dalla panchina.

Il contributo

Per Dusan per altro non è la prima volta: essere decisivo da subentrante è ormai il fil rouge della sua stagione. Il numero nove bianconero, infatti, lo aveva già fatto con il Parma, all’esordio in campionato, firmando il 2-0, e a Marassi con il colpo di testa da tre punti contro il Genoa. E il conto per la Juve comincia a diventare un fattore importante: in tutto fanno 5 gol segnati dai subentrati - 3 in campionato (nessuno ha fatto meglio) e 2 in Champions - sugli 11 totali finora realizzati, in pratica la metà.

Lo spirito giusto

Il dato è tutt’altro che trascurabile perché mette in luce diverse cose. Innanzitutto la profondità della rosa della Juve: Tudor può girarsi e pescare non solo alternative affidabili dalla panchina ma anche multiple perché le opzioni a sua disposizione sono svariate. E questo fa comodo soprattutto in attacco dove ora il tecnico può contare su un reparto composto da sei giocatori - Yildiz, Vlahovic, David, Openda, Conceiçao e Zhegrova - che garantiscono una pluralità di soluzioni. In secondo luogo, è la testimonianza dello spirito di gruppo che Igor è riuscito a costruire. L’allenatore croato fa sentire tutti importanti, considera tutti alla pari, anche se poi naturalmente deve fare delle scelte, e sta ottenendo da tutti le risposte adeguate. Chi entra si sta rivelando fondamentale come chi è partito titolare, e forse anche di più. La dimostrazione è l’impatto devastante avuto da Vlahovic con il Dortmund. Per i gol e l’assist, certo, ma anche per la voglia di essere un fattore, per la fame di fare risultato, per l’atteggiamento giusto. Così Dusan è riuscito a dare la scossa. «Ho sempre detto che non ci sono titolari e riserve, perché è veramente così. Le partite si decidono sempre negli ultimi venti minuti e con cinque cambi è cambiato il calcio - riflette Tudor -. Con le sostituzioni a volte si indovina e a volte no, però devono sentirsi tutti importanti, alla fine tutti possono fare la differenza. I ragazzi lo stanno comprendendo ed è una bella cosa: vedo un grande spirito e questo è un bel segnale per un allenatore». Sì, la panchina è d’oro.