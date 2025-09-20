Braccio di Joao Mario, il rigore contro la Juve è discutibile. Ma perché Aureliano non fa nulla su Orban?

Si discute sul rigore asseganto al Verona contro la Juventus: rimessa laterale di Bradaric, Nelsson salta e in qualche maniera prende il pallone che arriva sul braccio (largo ma non larghissimo, è piegato al gomito) di Joao Mario, in modo inaspettato. Rapuano fa proseguire, il VAR Aureliano in maniera certosina (anche giustamente, ma perché allora sul colpo di Orban su Gatti non è intervenuto per il rosso?) richiama l'arbitro al VAR. Arriva un rigore non chiaro, limpido o cristallino, anche se il tocco di mano c'è.