La Juve fermata dal Verona: così Tudor ha pagato le fatiche di coppa

Il Verona non aveva mai vinto in campionato, la Juve invece aveva vinto sempre. Al Bentegodi una delle due cose cambia: i bianconeri di Tudor si fermano, dopo tre successi di fila; i veneti di Zanetti continuano a non vincere ma bloccano in casa una delle favorite - almeno - per la zona Champions. Finisce 1-1 con i gol di Conceiçao e Orban al termine di una partita con pochi spunti, poche occasioni e poco spettacolo, anche il ritmo non manca. Inevitabilmente, il Verona esce dal campo più sorridente rispetto alla Juventus che, pure, ha pagato le stanchezze di Champions . Logico, quando devi competere su più fronti e ti trovi davanti un avversario che ha avuto tutta la settimana per allenarsi. Contro il suo passato, Tudor non riesce a trovare sicurezza in difesa (Di Gregorio sembra, a tratti, ancora poco convinto) e non riesce a trovare brillantezza in attacco nonostante schieri, prima e dopo, tutti gli assi a sua disposizione. A questo punto occhi puntati sul Napoli: se Conte dovesse battere il Pisa, i bianconeri sarebbero staccati dai Campioni d'Italia.

Proteste Juve: cosa è successo contro il Verona

Il primo tempo non è brillante né divertente, anche perché succede tutto nel finale. La Juve passa in vantaggio dopo 20' con il primo sigillo in campionato di Conceiçao: il portoghese dimostra perché a Torino lo volessero proprio tutti, visto che prende palla sulla destra, salta due avversari e con un bel sinistro trafigge Montipò. Le emozioni sono poche, ma la squadra di Tudor sembra agevolmente in controllo per quanto il Verona, con un buon ritmo, risponda colpo su colpo. Allo scadere il Verona però pareggia con Orban su rigore, nonostante la buona intuizione di Di Gregorio che arriva a sfiorare il pallone. Il penalty viene assegnato da Aureliano al Var dopo un tocco di Joao Mario in area: proteste bianconere, perché il tocco pare casuale, ma niente da fare. Poco dopo, però, lo stesso Orban si sbraccia e colpisce Gatti: il rosso sembra immediato ma Rapuano opta per il giallo. E arrivano altre proteste.

Rischi ed errori

La ripresa si apre con il Verona che batte il calcio d'inizio in fallo laterale, modello Psg (anche se ovviamente con un tasso tecnico un filo differente) e Tudor che, al 60', toglie Thuram e Vlahovic per inserire Adzic e Openda. La Juve alza i giri ma le occasioni migliori capitano al Verona che si vede annullato il gol del 2-1. Corner regalato da Kelly, Nunez sfiora quel tanto che basta per mandare sui piedi di Serdar che sul secondo palo non sbaglia. Il giocatore del Verona però è in fuorigioco e Rapuano, assistito dal Var, annulla. Poco dopo Orban sfiora il palo, poi Di Gregorio salva su Frese e tiene in piedi la Juventus. La svolta potrebbe arrivare all'86 ma l'errore di Cambiaso è clamoroso: il cross a rientrare velenoso di Openda, sul secondo palo arriva l'esterno che invece di concludere rimette in mezzo un pallone oggettivamente facile. La Juve si spegne, il Verona prova a vincere fino all'ultimo ma il risultato non cambia più. Per Zanetti, al terzo pareggio in quattro gare, è comunque passo avanti. Per Tudor, e la Juve tutta, uno indietro. E anche bello grosso.