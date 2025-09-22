Bremer è la chiave della Juve: senza di lui si soffre

Una buona notizia e una cattiva per Igor Tudor. La migliore delle due è che la sua Juventus è ancora imbattuta dopo cinque partite stagionali. La peggiore è che otto gol subiti in sette giorni sono troppi per covare speranze di grandeur. Si tratta di un cambiamento di rotta drastico rispetto alle due sfide contro Parma e Genoa, dove Di Gregorio era rimasto imbattuto. Lo stesso portiere è finito sull'altare degli imputati dopo l'errore di Champions su Yan Couto, contro il Borussia Dortmund - e più in generale per la quantità di reti accumulate - ma opposto al Verona ha fatto il suo dovere, rischiando di neutralizzare anche il rigore calciato da Gift Orban per il pareggio. Era successo anche a Thiago Motta , un anno fa, quando le prime sei avevano prodotto altrettanti clean sheet, salvo poi non trovare più la quadratura sulla difesa.

La chiave

Tutto questo anche perché, in realtà, il suo comandante in capo della retroguardia è mancato nella scorsa stagione. Appare evidente, infatti, come Bremer sia il punto di riferimento del reparto difensivo bianconero, tanto che quando non c'è tutti quanti vanno in difficoltà. Una sensazione che si fa più concreta esaminando le 47 gare della scorsa stagione senza di lui: solo in 17 la porta è rimasta inviolata, il 36% delle volte, poco più di una su tre. Numeri che devono per forza migliorare per chi vuole lottare ai massimi livelli, quando Bremer c’è ma anche quando manca. Come teorizzato del resto da John Madden, leggendario allenatore di football americano e uomo copertina anche di diversi simulatori della Nfl, che spiegava come «gli attaccanti fanno vendere i biglietti, la difesa vince le partite». Nel calcio questo adagio è ancora più vero, perché - a differenza degli altri sport - è contemplato il pari. Circostanza accentuata proprio dall'assenza del brasiliano contro l'Hellas: molti pericoli, sia in potenza che sventati con un discreto fiatone, oltre alla zuccata di Serdar non convalidata per fuorigioco.

La gestione

Forse per questo Tudor vuole gestire Bremer dopo la lesione del legamento crociato dell'anno scorso e non mandarlo allo sbaraglio senza fargli ammortizzare gli sforzi. Nel post partita di Champions, dopo il pareggio contro il Borussia Dortmund, Bremer per stanchezza si era accasciato al suolo facendo scattare l’allarme. Attualmente è l'unico insostituibile perché nell’organico bianconero no c’è un altro difensore dello stesso livello. Meno bene gli altri,comunque insufficienti sabato sera in casa del Verona: Kelly, dopo i due exploit con Inter e Dortmund, è apparso in ambasce quando si tratta di difendere, Gatti ha sofferto e Kalulu solitamente viene schierato da Tudor a destra, in un ruolo dove Joao Mario non ha convinto. Rientrerà a breve Cabal, possibile arma in più che andrà centellinata dopo lo stop (molto) prolungato. Potrebbe essere un toccasana, con la sensazione che gli altri siano satelliti che girano intorno al pianeta principale. Cioè Bremer.