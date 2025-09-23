Juve, scoppia il caso Koopmeiners: Tudor non sa più dove metterlo

TORINO - Un passo avanti e due indietro. Lenin commenterebbe così l'andamento di Teun Koopmeiners che, dopo le prime discrete prestazioni, pare essere tornato il gemello meno forte di se stesso. Un anno fa era la pietra angolare della Juventus ideata da Thiago Motta , ora è un jolly provato da più parti con gli stessi identici risultati. Insufficiente contro il Verona, non è riuscito a fare molto meglio di un Locatelli sostituito dopo un tempo. Il Koop juventino finirebbe nel girone degli ignavi di dantesca memoria, perché è incolore, non si mette al centro del mondo come era abituato a fare a Bergamo, calamitando palloni e smistandoli con qualità esagerata. Delle due l'una: o il salto verso Torino è troppo grosso e lui può dare il meglio di sé in provincia, oppure ha perso molta della consapevolezza di sé, la stessa che gli ha permesso di diventare un punto di riferimento anche con la maglia della nazionale olandese, ora persa. Magari non irrimediabilmente, ma la situazione - nell'anno che porta al Mondiale - si è increspata mica male.

Tudor cerca di recuperarlo

Trequartista, mezz'ala, mediano davanti alla difesa. Tudor sta cercando di recuperarlo, rendendolo partecipe del gruppo e facendolo sentire importante. Lo sprona, prova a dargli un ruolo differente per capire qual è il migliore, senza grosse risposte in termini qualitativi. "Non capisco la fissazione su questo ragazzo - aveva spiegato il tecnico dieci giorni fa difendendo proprio Koop - Lasciamolo in pace: sta lavorando bene, prova, ci tiene. Ha fatto due partite bene: io posso ripetere quello che ho sempre detto su di lui. Penso che si guardi con occhi diversi rispetto ad altri, poi tutti possono dire la propria. La vita del calciatore e delle squadre funziona così: è giusto che si parli e si cerchi sempre la polemica, ma io devo dire la mia, con serenità". Indubbio che da grandi cifre derivino anche grosse responsabilità, con i 60,7 milioni spesi ad agosto 2024 che ora sembrano davvero esagerati, anche in termini di cessione (sarebbe una minusvalenza).

Alla ricerca di una fiammata

Il percorso può ricordare il primo Eriksen interista, quello a cui Antonio Conte preferiva Gagliardini. Il danese si è stappato con una punizione in Coppa Italia, nel derby di Milano, quando tutti lo davano già per ceduto. Servirebbe a Koopmeiners: una fiammata per superare il blocco psicologico e ritornare centrale nelle gerarchie, così come in campo. Perché il vagabondare quasi assente si traduce poi in errori banali, che fanno perdere la pazienza del pubblico, oltre a una fiducia che nei suoi confronti è ai minimi storici. Del resto a centrocampo i titolari sono Locatelli e Thuram, mentre in avanti ci sono Conceicao, Zhegrova, Yildiz, Openda e Adzic. Difficile trovare spazio continuando a rappresentare il più sfiduciato della compagnia.