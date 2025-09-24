Zhegrova, il piano per prendersi la Juve: il lavoro con due preparatori personali

Assist di Zhegrova, gol di David. Il ritornello è stato spesso di moda in casa Lilla negli ultimi tre anni , quando i due attuali attaccanti della Juve hanno vestito contemporaneamente la casacca dei Dogues. Insieme hanno giocato 94 volte, dal 2022 al 2025, e in nove occasioni sono andati in rete grazie al contributo di uno per l’altro. E proprio la Juve ha sperimentato sulla propria pelle la bontà di questa connessione tra i due: è accaduto lo scorso 5 novembre nella sfida di Champions League giocata a Lilla e finita 1-1 . La storia racconta che è stato proprio Zhegrova a mandare in tilt la difesa bianconera per gran parte della gara e a spalancare a David la via della porta juventina con una giocata in verticale che ha tagliato a metà la difesa. Poi ci ha pensato il bomber canadese a trasformare la palla in oro e a battere in diagonale Di Gregorio. Ora la formula magica deve colorarsi di bianconero: è questo l’auspicio di Igor Tudor e di tutto l’universo juventino che, dopo aver scoperto Jonathan David con il gol all’esordio con il Parma, adesso attendono Edon Zhegrova, il colpo di fine mercato insieme a Loïs Openda. Il fantasista kosovaro è in fase di decollo e sta bruciando giorno dopo giorno le tappe. Il nodo è la condizione fisica che sta progressivamente migliorando grazie al lavoro specifico approntato dallo staff tecnico bianconero. Edon infatti ha da poco ripreso la normale attività dopo mesi complicati dovuti a problemi di pubalgia che l’hanno messo fuorigioco nella seconda parte della scorsa stagione. Prima del debutto in bianconero con il Borussia Dortmund, la sua ultima partita risaliva infatti al 14 dicembre 2024; successivamente era stato costretto a fermarsi e a interrompere un avvio di stagione con i fiocchi in cui aveva collezionato 8 gol e 2 assist in 21 presenze.

Zhegrova, nuovi orizzonti

Adesso il numero 11 è uscito dal tunnel, l’intervento chirurgico è ormai alle spalle, e ha iniziato ad alzare i ritmi, tanto che Tudor l’ha convocato in anticipo rispetto al previsto. Il tecnico aveva annunciato che la prima chiamata sarebbe arrivata con il Verona ma i tempi si sono accorciati. Merito dei progressi del ragazzo che si è presentato alla Continassa con il background di un’estate in cui ha lavorato sodo con due preparatori personali per recuperare il tempo perduto. Così il percorso per l’esordio in bianconero è stato più breve di quanto si potesse immaginare: Igor l’ha lanciato per una manciata di minuti in Champions League e Zhegrova è riuscito subito a incidere avviando l’azione che ha portato al clamoroso 4-4 di Kelly. L’accelerazione con finta che ha mandato al bar il diretto avversario e portato all’assist di Vlahovic è stata proprio del nuovo acquisto, capace quindi di dare un primo saggio delle sue qualità.

Soluzioni per la Juve

È stato un nuovo inizio a tutti gli effetti, che ha evidenziato, se mai ce ne fosse bisogno, il bagaglio tecnico del kosovaro. Edon porta velocità, imprevedibilità, duttilità, dribbling, assist e gol e si candida per un posto sulla trequarti nel 3-4-2-1 disegnato da Tudor, sulla stessa linea dell’imprescindibile Yildiz. Prevedibilmente il duello per una maglia sarà con Conceiçao: entrambi mancini di piede, entrambi brevilinei, entrambi dotati di spiccata fantasia e creatività. Non solo, in prospettiva, una volta raggiunta la piena efficienza fisica, Zhegrova potrà rappresentare anche un’opzione più offensiva per la fascia destra nel 3-4-2-1 ma consentendo al tecnico di passare anche al 3-5-2 con un centrocampo più di sostanza, in modo da rendere sostenibile la sua posizione da esterno puro. Tante soluzioni per Tudor, che potrà mixare a piacere i sei attaccanti a disposizione per trovare la formula giusta per il gol. All’orizzonte c’è l’Atalanta ed Edon si candida a essere il jolly anti-Dea.