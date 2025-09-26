Bilancio 2025 Juve, tutti i numeri: perdite diminuite, via libera ad aumento di capitale da 110 milioni

Buone notizie per la Juventus dalla riunione del Consiglio d'Amministrazione riunitosi oggi. Sotto la presidenza di Gianluca Ferrero, è stato approvato il progetto di bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato e la rendicontazione consolidata di sostenibilità per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2025. L'ultima annata è stata chiusa dal club con una perdita consolidata di 58,1 milioni di euro, in miglioramento di 141,1 milioni rispetto alla perdita di 199,2 milioni consuntivata nell'esercizio precedente. Tanti i fattori che sono andati a influire questo risultato fortemente positivo, in primis il ritorno in Champions League e poi i maggiori proventi da gestione diritti calciatori.