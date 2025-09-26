Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Bilancio 2025 Juve, tutti i numeri: perdite diminuite, via libera ad aumento di capitale da 110 milioni

Buone notizie dalla riunione del Consiglio d'Amministrazione riunitosi sotto la presidenza di Gianluca Ferrero: le cifre
Bilancio 2025 Juve, tutti i numeri: perdite diminuite, via libera ad aumento di capitale da 110 milioni
2 min
Tagsjuve
Juventus

Juventus

Buone notizie per la Juventus dalla riunione del Consiglio d'Amministrazione riunitosi oggi. Sotto la presidenza di Gianluca Ferrero, è stato approvato il progetto di bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato e la rendicontazione consolidata di sostenibilità per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2025. L'ultima annata è stata chiusa dal club con una perdita consolidata di 58,1 milioni di euro, in miglioramento di 141,1 milioni rispetto alla perdita di 199,2 milioni consuntivata nell'esercizio precedente. Tanti i fattori che sono andati a influire questo risultato fortemente positivo, in primis il ritorno in Champions League e poi i maggiori proventi da gestione diritti calciatori.

Juventus, le cifre del bilancio 2024-2025

Il progetto di bilancio d'esercizio sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea degli azionisti, in programma per il 7 novembre 2025 all'Allianz Stadium. La riunione del Consiglio d'Amministrazione è servita anche per definire la proposta di aumento del capitale. Inizialmente, l'assemblea degli azionisti dovrà valutare il conferimento di una delega al CdA per l'aumento del capitale sociale per un importo massimo pari al 10% della capitalizzazione di mercato: quindi, calcolando con le cifre attuali, l'aumento di capitale potrà essere di massimo 110 milioni, di cui 30 milioni sono stati già versati il 30 giugno 2025 da Exor, che si è già impegnata a coprire l'intero aumento.

