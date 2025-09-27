Juve, Tudor rassicura su Bremer: "Niente di grave". Sull'errore di Adzic...

Secondo pareggio consecutivo per la Juventus : dopo quello contro il Verona, 1-1 anche contro l'Atalanta allo Stadium . Cabal risponde a Sulemana , ma i bianconeri non riescono a sfruttare la superiorità numerica nel finale dopo l'espulsione di De Roon. Igor Tudor ha analizzato la partita nel post: "Usciamo sempre con il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo fatto comunque un agrande prestazione, specialmente nel primo tempo. Abbiamo fatto una partita serie contro una squadra difficile". L'allenatore della Juve ha poi parlato dell'uscita di Bremer per infortunio ai microfoni di Dazn: "Per lui era dura questa partita, ha speso tanto, vediamo. Per me non è niente di grave. Peccato per il cambio perché avremmo potuto far entrare David ". Al suo posto entra Cabal e segna: "Sta lavorando bene da un po', lo apprezzavo già da prima. Era nelle idee farlo giocare oggi. Sono felice per lui, è un ragazzo e un giocatore di qualità.

Juve, le parole di Tudor

L'allenatore continua: "Thuram? Sta bene. Ha fatto un ottimo primo tempo, poi ha sentito un po' il polpaccio ma è voluto rimanere in campo. Ha spinto, si muove tanto senza e con la palla. Sono contento di lui, è importante per noi. Avanti ci sono già le certezze, poi io devo essere bravo a scegliere i giocatori giusti per la partita giusta. Openda vuole lo spazio, Dusan è una punta centrale... Devo farli giocare tutti insieme nel nostro sistema. Conceicao? Niente di grave, ci sarà per la Champions". Infine su Adzic: "Si è meritato la titolarità. Ha qualità e doti. Sull'errore è stato leggero e abbiamo pagato, ma fa parte del percorso di crescita. Era una scelta fatta per questo tipo di partita".