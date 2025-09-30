Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Juve, i convocati di Tudor per il Villarreal: la decisione su Bremer e Thuram

Il club bianconero ha diramato la lista ufficiale dei giocatori che saranno a disposizione dell'allenatore per la prossima partita di Champions League
1 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Brutte notizie per Igor Tudor e la Juventus: Bremer e Kephren Thuram salteranno la partita contro il Villarreal. I due erano usciti doloranti durante la scorsa partita di campionato con l'Atalanta e dovranno saltare la prossima sfida di Champions League, in attesa di capire quando potranno rientrare

Villarreal-Juve, i convocati di Tudor

La nota positiva è il rientro a pieno regime di Conceicao: il portoghese era stato lasciato a riposo nella partita dello Stadium contro l'Atalanta per recuperare al meglio per la sfida in Spagna. Di seguito la lista completa dei giocatori a disposizione di Igor Tudor:

  • Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio;
  • Difensori: Gatti, Kelly, Kalulu, Cabal, Rugani;
  • Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Kostic, McKennie, Joao Mario, Cambiaso;
  • Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Zhegrova, Openda, David.

