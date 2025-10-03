Juve, banditi a vita dallo Stadium tre tifosi del Parma per cori razzisti contro McKennie: applicato il “Gradimento”

TORINO - Avevano rivolto insulti razzisti a Weston McKennie , centrocampista della Juventus , nel corso del match dell'Allianz Stadium tra i bianconeri di Tudor e il Parma , disputato lo scorso 24 agosto. Ora, tre tifosi del club emiliano , presenti nel settore ospiti dell'impianto torinese per la prima giornata di Serie A , sono stati identificati e puniti .

Juve, cori razzisti contro McKennie: applicato il "Gradimento"

"Juventus Football Club, che condanna con forza e fermezza questo grave episodio e ogni manifestazione di razzismo - sottolinea il club bianconero in una nota ufficiale - ha deciso di applicare nei confronti dei responsabili di tali atti il 'Gradimento' ai sensi del 'Codice di Condotta' che prevede il divieto di accesso alle manifestazioni calcistiche dalla stessa organizzate". I tre tifosi del Parma non potranno più accedere nell'impianto di Corso Gaetano Scirea. Non si tratta però di una decisione inedita: la Juve aveva già applicato le disposizioni del "Codice di Condotta" in occasione delle sfide contro la Roma (30 dicembre 2023) e Torino (9 novembre 2024).