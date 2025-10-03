Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Juve, banditi a vita dallo Stadium tre tifosi del Parma per cori razzisti contro McKennie: applicato il “Gradimento”

Il durissimo comunicato del club bianconero che "condanna con forza e fermezza questo grave episodio": i dettagli
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Avevano rivolto insulti razzisti a Weston McKennie, centrocampista della Juventus, nel corso del match dell'Allianz Stadium tra i bianconeri di Tudor e il Parma, disputato lo scorso 24 agosto. Ora, tre tifosi del club emiliano, presenti nel settore ospiti dell'impianto torinese per la prima giornata di Serie A, sono stati identificati e puniti.

Juve, cori razzisti contro McKennie: applicato il "Gradimento"

 "Juventus Football Club, che condanna con forza e fermezza questo grave episodio e ogni manifestazione di razzismo - sottolinea il club bianconero in una nota ufficiale - ha deciso di applicare nei confronti dei responsabili di tali atti il 'Gradimento' ai sensi del 'Codice di Condotta' che prevede il divieto di accesso alle manifestazioni calcistiche dalla stessa organizzate". I tre tifosi del Parma non potranno più accedere nell'impianto di Corso Gaetano Scirea. Non si tratta però di una decisione inedita: la Juve aveva già applicato le disposizioni del "Codice di Condotta" in occasione delle sfide contro la Roma (30 dicembre 2023) e Torino (9 novembre 2024).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Questa non è la JuveJuve, Cabal ko