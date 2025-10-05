Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Allegri torna allo Stadium: cori, ovazioni e striscioni, l'omaggio da brividi dei tifosi della Juve

Ritorno speciale nello stadio dei bianconeri per l'allenatore del Milan
1 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Per Massimiliano Allegri quella tra Juventus e Milan non è una partita qualsiasi: l'allenatore dei rossoneri è tornato da avversario all'Allianz Stadium dopo più di dieci anni.

Juve-Milan, la reazione dello Stadium al ritorno di Allegri

E quando lo speaker ha pronunciato il suo nome, lo Stadium ha reagito con calore. Dalle tribune si sono alzati applausi, striscioni e cori in suo onore, un segno di riconoscenza per le stagioni vissute insieme e per i trofei conquistati.

L'abbraccio con Yildiz

Nel prepartita, tra i corridoi che conducono agli spogliatoi, Allegri ha ritrovato volti familiari. Le telecamere lo hanno ripreso mentre si scambiava un abbraccio sincero con Yildiz, e poco dopo un saluto affettuoso anche con Tudor.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Juve-Milan, le formazioni ufficialiTerribile incidente per l'ex Juve