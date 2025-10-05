Allegri torna allo Stadium: cori, ovazioni e striscioni, l'omaggio da brividi dei tifosi della Juve

Per Massimiliano Allegri quella tra Juventus e Milan non è una partita qualsiasi: l'allenatore dei rossoneri è tornato da avversario all'Allianz Stadium dopo più di dieci anni.

Juve-Milan, la reazione dello Stadium al ritorno di Allegri

E quando lo speaker ha pronunciato il suo nome, lo Stadium ha reagito con calore. Dalle tribune si sono alzati applausi, striscioni e cori in suo onore, un segno di riconoscenza per le stagioni vissute insieme e per i trofei conquistati.

L'abbraccio con Yildiz

Nel prepartita, tra i corridoi che conducono agli spogliatoi, Allegri ha ritrovato volti familiari. Le telecamere lo hanno ripreso mentre si scambiava un abbraccio sincero con Yildiz, e poco dopo un saluto affettuoso anche con Tudor.