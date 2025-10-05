Tudor dopo Juve-Milan: "Pareggio giusto". E sulla sostituzione di Yildiz...   

Niente gol e un punto a testa. Juve e Milan pareggiano , ma per Tudor non è tutto da buttare: "E’ stata una partita difficile contro una squadra forte - spiega l'allenatore a Dazn - alla fine è arrivato un punto, volevamo vincere, ma il pareggio è giusto . La sostituzione di Yildiz? Nel nostro calcio si trovano soluzioni. Nel primo tempo abbiamo fatto cose interessanti, in un contesto organizzato. La sostituzione l’ho fatta perché era stanco. Giochiamo tante partite, togliendo lui abbiamo coperto meglio il campo e a abbiamo anche creato qualcosa con i due attaccanti mettendoci con il 3-5-2, ma il gol non è arrivato. Io devo trovare qualcosa che va bene a me e che va bene ai calciatori. Si possono provare tante cose, anche a partita in corsa. A me piace allenare, non solo cambiare modulo. Questo 3-5-2 per una ventina di minuti va bene...".

Juve, il primo bilancio di Tudor

Tudor poi fa un bilancio di questo primo mese e mezzo a Torino: "Io sto bene. Con due gol in più avremmo avuto due vittorie in più e sarei stato più contento. Io devo stare in campo, lavorare, abbiamo pregi e difetti, ma staremo sempre sul pezzo. Il recupero di Bremer? Speravamo di recuperarlo. Ha provato in due allenamenti, ma ha avuto dei fastidi. Sappiamo che da un anno sta fuori. Non si poteva far giocare. Sarà a posto dopo la sosta".