Dalla Germania: "Il Bayern Monaco vuole Vlahovic: pronto l'assalto per giugno"

Secondo quanto riportato dalla Bild, il club tedesco sarebbe pronto a chiudere l'operazione a parametro zero
1 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Il Bayern Monaco punta all'acquisto di Dusan Vlahovic. Il club tedesco, secondo quanto riportato dalla Bild, sarebbe pronta a sferrare l'attacco decisivo per tesserare il centravanti della Juventus. Un'operazione che si concretizzerebbe a giugno e che permetterebbe ai bavaresi di acquistare il centravanti bianconero senza pagarne il cartellino. 

Vlahovic e il futuro in Bundesliga

Il Bayern Monaco, secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, non intenderebbe affrettare i tempi e nel mercato di gennaio non sembra avere intenzione di portare avanti la trattativa.Tutto verrebbe rinviato a giugno quando Vlahovic, che secondo la Bild  gradirebbe il trasferimento in Bundesliga, sarà libero di firmare a parametro zero.

