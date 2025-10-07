Il Bayern Monaco punta all'acquisto di Dusan Vlahovic. Il club tedesco, secondo quanto riportato dalla Bild, sarebbe pronta a sferrare l'attacco decisivo per tesserare il centravanti della Juventus. Un'operazione che si concretizzerebbe a giugno e che permetterebbe ai bavaresi di acquistare il centravanti bianconero senza pagarne il cartellino.
Vlahovic e il futuro in Bundesliga
Il Bayern Monaco, secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, non intenderebbe affrettare i tempi e nel mercato di gennaio non sembra avere intenzione di portare avanti la trattativa.Tutto verrebbe rinviato a giugno quando Vlahovic, che secondo la Bild gradirebbe il trasferimento in Bundesliga, sarà libero di firmare a parametro zero.