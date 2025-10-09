Brignone ospite della Juve a Vinovo: c'è una maglia speciale per Federica

TORINO - Incontro speciale nel quartier generale della Juventus Women, a Vinovo, dove oggi (9 ottobre) si è presentata Federica Brignone . La sciatrice azzurra, alle prese con la lunga riabilitazione al J Medical per il terribile infortunio di cui è stata vittima lo scorso aprile, ha abbracciato le calciatrici bianconere e il tecnico Massimiliano Canzi . L'incontro si è concluso con la classica foto di rito e con la consegna della maglietta della Juventus con la scritta 'Brignone 1' autografata da tutta la squadra.

Brignone ospite della Juve a Vinovo

Brignone è stata ospite del primo significativo appuntamento della stagione 2025/2026 di 'Juventus Studium', il percorso di formazione interna d'eccellenza che da più di cinque anni la società bianconera dedica alle sue figure tecnico-sportive, con l'obiettivo di stimolare e approfondire una crescita continua in ogni ambito. Presso l'Allianz Training Center di Vinovo, l'incontro ha avuto appunto come ospite speciale la sciatrice azzurra, ribattezzata dal sito del club bianconero "leggenda indiscussa dello sci alpino italiano". La campionessa, con il suo palmares impressionante che vanta tre medaglie olimpiche, cinque medaglie mondiali - di cui due ori - e il prestigioso traguardo di essere stata la prima italiana a conquistare la Coppa del Mondo generale, nel 2020 e nel 2025, ha condiviso la sua esperienza al fianco del professor Giuseppe Vercelli, psicologo e psicoterapeuta, Responsabile dell'Area Psicologica di Juventus.

La nota del club bianconero

L'intervento di Federica Brignone "ha messo in luce due aspetti cruciali della sua straordinaria carriera, offrendo spunti preziosi ai partecipanti. La campionessa ha sottolineato quanto sia importante un ambiente familiare sereno e nello specifico ha raccontato come la sua famiglia sia stata per lei un luogo di crescita sportiva equilibrata, un 'accompagnamento senza pressioni' che le ha permesso di sviluppare il proprio potenziale con serenità; un elemento fondamentale per la salute mentale e la performance duratura. Inoltre, Brignone ha spiegato quanto la ricerca costante del miglioramento sia fondamentale per costruire giorno dopo giorno una mentalità vincente; per questo motivo, è essenziale sperimentare in ogni allenamento quanto si possa superare il proprio limite, preparandosi al meglio per la sfida successiva - si legge in una nota del club bianconero -. Continua, così, la missione di Juventus Studium: promuovere la cultura dell’eccellenza e dell’innovazione all’interno del Club, attingendo alle migliori esperienze del mondo sportivo per ispirare e formare chi è chiamato a guidare il presente e il futuro bianconero".