Juventus, si ferma anche Pinsoglio: l'entità dell'infortunio muscolare

Brutte notizie in casa Juventus: Carlo Pinsoglio ha riportato una lesione di medio-alto grado al gemello mediale della gamba sinistra. Il portiere bianconero si è infortunato durante l'allenamento di ieri e nella giornata odierna (15 ottobre) è stato sottoposto agli esami strumentali di rito presso il J|Medical, che hanno confermato l'entità del problema. "La diagnosi evidenzia una lesione di medio-alto grado del gemello mediale della gamba sinistra. Tra due settimane il calciatore sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero" si legge nella nota ufficiale della società.