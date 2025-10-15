Juventus, si ferma anche Pinsoglio: l'entità dell'infortunio muscolare

Brutte notizie in casa Juventus: Carlo Pinsoglio ha riportato una lesione di medio-alto grado al gemello mediale della gamba sinistra. Il portiere bianconero si è infortunato durante l'allenamento di ieri e nella giornata odierna (15 ottobre) è stato sottoposto agli esami strumentali di rito presso il J|Medical, che hanno confermato l'entità del problema. "La diagnosi evidenzia una lesione di medio-alto grado del gemello mediale della gamba sinistra. Tra due settimane il calciatore sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero" si legge nella nota ufficiale della società.
Nel frattempo, la Juventus lancia il nuovo "3 Games Pack" per i tifosi
Mentre lo staff tecnico monitora le condizioni di Pinsoglio, il club bianconero ha annunciato una nuova iniziativa per i propri sostenitori: il "3 Games Pack", un pacchetto dedicato ai tifosi che consente di assistere alle prime tre partite casalinghe del 2026 all'Allianz Stadium. Le gare incluse sono: Juventus-Lecce, sabato 3 gennaio alle ore 18:00. Juventus-Cremonese, lunedì 12 gennaio alle ore 20:45. Juventus-Benfica (Champions League), mercoledì 21 gennaio alle ore 21:00. Una formula che unisce passione e convenienza, per iniziare il nuovo anno con il sostegno del pubblico bianconero.