Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 16 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
2 min

Tudor e quella frase a McKennie: “Stai invecchiando, devi dimagrire…”. La reazione dello statunitense

Il centrocampista della Juve non ha certo dimenticato il discorso fatto dall'allenatore bianconero al via di questa stagione sportiva
2 min
TagsTudormckenniejuve
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

"Ehi, stai invecchiando...", così si è aperta la stagione 2025/26 di Weston McKennie, centrocampista della Juve finito subito nel mirino di Igor Tudor. Il problema? L'età che avanza e una condizione fisica da monitorare con maggiore attenzione, rispettando una dieta più lineare per essere sempre al passo con i compagni di squadra.

Tudor e quella frase a McKennie in estate: "Stai invecchiando, devi dimagrire..."

Ormai alle spalle un'estate in cui Tudor non ha certo usato giri di parole con il suo centrocampista: "Il tuo corpo non sarà in grado di riprendersi dalle partite come facevi prima, devi perdere un po' di peso. È l'unico modo in cui sarai coinvolto in questa squadra", ha raccontato McKennie a TNT, ricordando il confronto con il tecnico croato. E a quel punto, la reazione del classe '98 è stata grande professionista, nonché da giocatore all'altezza del contesto Juve: "Ho abbassato la testa, ho lavorato come al solito, mi sono messo a dieta - ha precisato lo statunitense -. Non faccio più tanti spuntini e, se li faccio, sono spuntini sani. Basta snack. E mi alleno più spesso. E corro molto. Quest'estate è la prima estate in cui non mi è dispiaciuto togliermi la maglietta in piscina", ha sottolineato McKennie con un sorriso.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Juve a caccia del dsBremer ko, i tempi di recupero