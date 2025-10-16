Tudor e quella frase a McKennie: “Stai invecchiando, devi dimagrire…”. La reazione dello statunitense

Tudor e quella frase a McKennie in estate: "Stai invecchiando, devi dimagrire..."

Ormai alle spalle un'estate in cui Tudor non ha certo usato giri di parole con il suo centrocampista: "Il tuo corpo non sarà in grado di riprendersi dalle partite come facevi prima, devi perdere un po' di peso. È l'unico modo in cui sarai coinvolto in questa squadra", ha raccontato McKennie a TNT, ricordando il confronto con il tecnico croato. E a quel punto, la reazione del classe '98 è stata grande professionista, nonché da giocatore all'altezza del contesto Juve: "Ho abbassato la testa, ho lavorato come al solito, mi sono messo a dieta - ha precisato lo statunitense -. Non faccio più tanti spuntini e, se li faccio, sono spuntini sani. Basta snack. E mi alleno più spesso. E corro molto. Quest'estate è la prima estate in cui non mi è dispiaciuto togliermi la maglietta in piscina", ha sottolineato McKennie con un sorriso.