Juve, Tudor: "Como una finta piccola visto quanto spende. Platini? So io come far giocare meglio Yildiz"

Termina la pausa per le partite delle nazionali e torna in campo la Juventus. Reduce da cinque pareggi consecutivi tra campionato e Champions League, la squadra di Tudor vuole tornare a fare punti per non staccarsi dal treno delle prime. Allo Stadium arriva il Como di Fabregas. L'allenatore dei bianconeri ha presentato la sfida nella conferenza stampa della vigilia e il momento della squadra dopo la pausa nazionali: "Sono pochi, due, tre, quattro che son rimasti e abbiamo lavorato bene. Avevano bisogno di recuperare, abbiamo avuto giorni liberi anche. I nazionali sono tornati bene, McKennie è tornato bene, son tornati bene senza infortuni. Abbiamo fatto due buoni allenamenti insieme". Sulle spese di Juve e Como sull'ultima sessione di mercato: "Di spese interessa poco, si prepara la squadra nel modo giusto. La partita è difficile, il Como è una finta piccola visto che spende così tanti soldi… Poi tutti i giocatori li sceglie l’allenatore, è una cosa rara da vedere ed è una bella cosa. C’è rispetto, ma noi vogliamo andare là e fare la nostra partita".