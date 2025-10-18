Juve, Tudor: "Como una finta piccola visto quanto spende. Platini? So io come far giocare meglio Yildiz"
Termina la pausa per le partite delle nazionali e torna in campo la Juventus. Reduce da cinque pareggi consecutivi tra campionato e Champions League, la squadra di Tudor vuole tornare a fare punti per non staccarsi dal treno delle prime. Allo Stadium arriva il Como di Fabregas. L'allenatore dei bianconeri ha presentato la sfida nella conferenza stampa della vigilia e il momento della squadra dopo la pausa nazionali: "Sono pochi, due, tre, quattro che son rimasti e abbiamo lavorato bene. Avevano bisogno di recuperare, abbiamo avuto giorni liberi anche. I nazionali sono tornati bene, McKennie è tornato bene, son tornati bene senza infortuni. Abbiamo fatto due buoni allenamenti insieme". Sulle spese di Juve e Como sull'ultima sessione di mercato: "Di spese interessa poco, si prepara la squadra nel modo giusto. La partita è difficile, il Como è una finta piccola visto che spende così tanti soldi… Poi tutti i giocatori li sceglie l’allenatore, è una cosa rara da vedere ed è una bella cosa. C’è rispetto, ma noi vogliamo andare là e fare la nostra partita".
Juve, la conferenza di Tudor
Tudor prosegue rispondendo alla richiesta di Platini di far giocare Yildiz sulla trequarti centrale: "Non sapevo queste informazioni, normale che tutti parlino di Juve. Il bello del calcio è questo, ognuno ha la sua idea di cosa è meglio fare. Poi un allenatore conosce meglio i suoi giocatori e ha la sua idea per farli giocare al meglio. Kenan ha sempre giocato dietro la punta da quando ci sono io… Sta giocando alla grande anche da ala, se Yildiz è il problema non abbiamo problemi. Abbiamo fatto un grande lavoro, prima lui e poi noi come staff. È cresciuto alla grande, poi è chiaro che ognuno vuol dire la sua e io rispetto. Domani Yildiz può riposare? No". Sugli infortunati: "Zhegrova domani non c’è che ha problema di anca, risentimento in zona pubica, domani non sarà convocato insieme a Bremer, Cabal e Pinsoglio. Miretti tornerà da lunedì con la squadra".
L'identità della Juve secondo Tudor
In conferenza stampa è stato poi riaperto il discorso dell'identità della squadra: "La squadra è un organismo vivo, diverso, che cambia in forma, interpreti, se ci sono problematiche, se qualcuno ti manca, se qualcuno non sta bene, se non gioca in quel sistema. Sono problematiche che ti fanno cambiare la tua squadra in modo positivo o negativo. Sono dettagli importanti, per questo la squadra non è mai la stessa, giocando da domenica a domenica, ma anche ogni 3 giorni, o se giochi con l’Atalanta, in Champions. Quando si fa un’analisi sono cose che raramente si prendono in considerazione".
Poi l'obiettivo però rimane soltanto uno: "Tutti i discorsi qui finiscono con noi siamo la Juve e dobbiamo vincere, è giusto, quindi i discorsi che faccio io qui contano poco. Quando non vinci con la Juve passi dalla parte del torto per tanti, non per me stesso, io faccio analisi giusta, con il mio staff analizzo tutti giorni, la mia essenza è aiutare i giocatori. Passo tutte le giornate pensando a come aiutare i miei giocatori, come farli rendere al meglio, anche dal punto psicologico, se han bisogno di una coccola. Questa è la mia vita, io penso a queste cose".
Juve, la conferenza di Tudor
