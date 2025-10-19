Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 19 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Henry sistema la cravatta a Tudor, che siparietto prima di Como-Juve. "Devi tifare Juve..."

Prima del lunch match tra lariani e bianconeri, l'incontro tra due vecchi amici
2 min
TagsTudorHenryComo-Juventus
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Metti due vecchi amici che si ritrovano dopo tanto tempo e che, nonostante le telecamere puntate, si comportino proprio come si comporterebbero due amici che si ritrovano dopo tanto tempo: Igor Tudor e Titì Henry si incontrano prima di Como-Juventus, all'esterno del Sinigaglia, quel che ne esce è proprio il siparietto che ti aspetteresti, anche senza le telecamere.

Henry sistema la cravatta a Tudor

All'arrivo del pullman della Juventus allo stadio di Como è Henry a fare da 'ambasciatore', andando incontro a Tudor e stringendolo in un caloroso abbraccio. Poi, l'occhio del francese cade subito sul look non 'perfetto' del croato e aggiustargli la cravatta è quasi un impulso. Un gesto che rivela la confidenza tra i due ex compagni di squadra.

"Gli ho detto che deve tifare la Juve"

È poi lo stesso Tudor, ai microfoni di Dazn, a svelare lo scambio di battute con Henry: "Cosa gli ho detto? Di tifare Juve, perché lui è juventino, ha giocato nella Juventus, allora non puoi tifare per il Como oggi. L'ho messo in difficoltà... Vabbè è un grande Titì, in tutti i sensi, un campione poi, capisce tanto di calcio e ha i modi, bravissimo".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Como-Juve, la partitaTudor: "Platini? So io come far giocare meglio Yildiz"