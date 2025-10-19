Henry sistema la cravatta a Tudor, che siparietto prima di Como-Juve. "Devi tifare Juve..."

Metti due vecchi amici che si ritrovano dopo tanto tempo e che, nonostante le telecamere puntate, si comportino proprio come si comporterebbero due amici che si ritrovano dopo tanto tempo: Igor Tudor e Titì Henry si incontrano prima di Como-Juventus , all'esterno del Sinigaglia, quel che ne esce è proprio il siparietto che ti aspetteresti, anche senza le telecamere.

Henry sistema la cravatta a Tudor

All'arrivo del pullman della Juventus allo stadio di Como è Henry a fare da 'ambasciatore', andando incontro a Tudor e stringendolo in un caloroso abbraccio. Poi, l'occhio del francese cade subito sul look non 'perfetto' del croato e aggiustargli la cravatta è quasi un impulso. Un gesto che rivela la confidenza tra i due ex compagni di squadra.

"Gli ho detto che deve tifare la Juve"

È poi lo stesso Tudor, ai microfoni di Dazn, a svelare lo scambio di battute con Henry: "Cosa gli ho detto? Di tifare Juve, perché lui è juventino, ha giocato nella Juventus, allora non puoi tifare per il Como oggi. L'ho messo in difficoltà... Vabbè è un grande Titì, in tutti i sensi, un campione poi, capisce tanto di calcio e ha i modi, bravissimo".