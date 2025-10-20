Juve come lo United: il caustico paragone del Times che demolisce la Signora
La crisi Juve e il totosuccessore di Tudor che già impazza dopo la bruciante sconfitta di Como non potevano non rimbalzare anche Oltremanica. E l'analisi del glorioso Times, giornale pubblicato con questo nome dal 1788, rivolta il coltello nella piaga di milioni di tifosi, sbigottiti per non dire infuriati dalla Signora avvitata su se stessa. Nei giorni in cui si decide il destino dell'allenatore, sospeso fra Real e Lazio, può risultare interessante scoprire quali siano i risvolti del travaglio bianconero visto da lontano e con occhi autorevoli.
Tre amici Arsenal
L'abbrivio del Times indulge al paesaggio e alle resipiscenze del bel tempo trascorso all'Arsenal: "Domenica Arsène Wenger e Thierry Henry hanno fatto visita a un vecchio amico. Hanno ammirato il panorama del Monte Croce e hanno lasciato i piacevoli dintorni del Lago di Como con una maggiore consapevolezza del divario sempre più ridotto tra la nobiltà tradizionale della Serie A italiana e gli ambiziosi arrivisti del campionato. Hanno visto il Como, allenato da Cesc Fàbregas - un tempo protetto di Wenger e compagno di squadra di Henry, ora sempre più simile a un vero e proprio prodigio manageriale - soffocare la Juventus, segnando una giornata famosa nella storia del club con due gol senza replica, il secondo dei quali realizzato con un delizioso tiro a giro dall'eccezionale centrocampista argentino Nico Paz. Fàbregas, 38 anni, era stato costretto a sedersi dietro Wenger e Henry, scontando una squalifica di due partite. Il suo stile manageriale è grintoso e la sua squadra del Como è robusta. Ma è corso in campo per festeggiare, radunando i suoi giocatori in cerchio per guidare un boato post-partita di incoraggiamenti e congratulazioni".
Dal 1952
"Il Como non batteva la Juventus, la squadra più titolata d’Italia, dal 1952 e se ha trascorso gran parte dell’ultimo mezzo secolo fuori dalla massima serie, è comunque un fiore all’occhiello. Ha militato in Serie D fino al 2019 ed è tornato nella massima serie del calcio italiano solo l’anno scorso. Attualmente è sesto, sopra la Juventus in difficoltà per differenza reti. La Juventus non vede una vittoria da metà settembre. La loro specialità è il pareggio - cinque di fila fino a domenica; 16 in Serie A la scorsa stagione - e se il pareggio non significa necessariamente noia, diventa comunque stancante, esasperante in un club dove lo standard, non molto tempo fa, era uno scudetto ogni primavera e una regolare dimostrazione di forza nelle fasi finali della Champions League.Quel tipo di spavalderia sembra sempre più lontana. Sono passati cinque anni da quando la Juventus ha vinto l’ultimo di quelli che sono stati nove scudetti consecutivi, sei da quando ha superato la fase a eliminazione diretta in Champions League. In quel periodo ci sono stati cinque allenatori diversi e l’attuale, Igor Tudor, nominato per sostituire l’esonero Thiago Motta lo scorso marzo, sta affrontando apertamente il fatto di aver iniziato questa stagione con un bilancio inferiore a quello di Motta, arrivato 12 mesi fa. La prospettiva immediata è scoraggiante. La Juventus affronterà il Real Madrid mercoledì alla ricerca della prima vittoria europea della stagione, e nel fine settimana sarà in trasferta contro la Lazio. Che aspetto ha un club ‘finto’ di pesi massimi? Se si prende, ad esempio, il Manchester United come modello, allora la Juventus contemporanea regge il confronto: ha attraversato più cambi di gestione negli ultimi cinque anni rispetto allo United e ha lo stesso magro bottino di titoli nazionali: due, i due trionfi in Coppa Italia del 2021 e del 2024”.
Kelly, David e Openda
Dopo tre anni e due allenatori, Tudor ha finito per considerare Vlahovic più utile quando entra dalla panchina negli ultimi trenta minuti, o anche meno, delle partite. E la coppia di attaccanti centrali ingaggiati durante l'estate, Jonathan David, proveniente dal Lille, e Loïs Openda, proveniente dall'RB Leipzig - un gol a testa finora - sono dietro all'ex difensore del Newcastle United, Lloyd Kelly nella classifica dei marcatori della Juventus. Tudor è preoccupato? “Un allenatore deve sempre preoccuparsi, perché deve pensare a cosa può fare meglio. E se non si segnano gol, questo è un problema”, ha detto a Como. Né la sconfitta della Juventus a Como dovrebbe essere considerata un evento così sconvolgente, come Tudor si è affrettato a sottolineare. Se la vittoria è stata un traguardo locale, il Como dispone di risorse insolitamente consistenti, grazie al sostegno dei proprietari indonesiani, i fratelli Hartono. La partita di domenica ha visto affrontarsi le due squadre che, negli ultimi tre mercati, hanno speso più di tutte le altre in Italia in termini di costi netti di trasferimento. “Una ‘finta’ squadra minore”, così Tudor aveva definito il Como, squadra sapientemente assemblata, impeccabilmente allenata e spesso astuta. Un'osservazione che, dopo 90 minuti vivaci in cui la Juventus non è riuscita a capitalizzare alcuni promettenti contropiedi dopo essere andata in svantaggio su un calcio piazzato ben preparato, ha lasciato piuttosto aperta la domanda: allora, come si presenta una ‘finta’ squadra di alto livello? Se si prende, ad esempio, il Manchester United come punto di riferimento, allora la Juventus contemporanea regge il confronto: negli ultimi cinque anni ha subito più cambiamenti manageriali dello United e ha ottenuto lo stesso magro bottino di titoli nazionali: due, le due Coppe Italia vinte nel 2021 e nel 2024". God save Juve.
