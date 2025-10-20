Corriere dello Sport.it
Yildiz svela il suo sogno nel cassetto: "Ho in testa un grande obiettivo". Poi parla della Juve e di Del Piero 

Le dichiarazioni del giocatore dei bianconeri alla premazione come Eccellenza del Mediterraneo: ecco cosa ha detto
Kenan Yildiz ha ricevuto il Premio Internazionale "Eccellenza del Mediterraneo" 2025. Oggi a Roma si è tenuta la cerimonia dove, oltre al merito sportivo, al giocatore della Juventus è stato riconosciuto anche il ruolo di esempio per le nuove generazioni. La cerimonia si è svolta sotto l’alto patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Coni, di Aips Europa, Ussi Nazionale e di altre istituzioni italiane e internazionali, con il coinvolgimento di numerose rappresentanze diplomatiche dei Paesi del Mediterraneo. Yildiz però si è collegato a distanza dato che tra due giorni dovrà affrontare il Real Madrid in Champions League: "È un grande onore per me ricevere questo premio. Mi dispiace non essere lì con voi di persona".

Le parole di Yildiz

Yildiz prosegue: "Giocare per la Juventus e indossare la maglia numero 10, seguendo le orme di Alessandro Del Piero, è una grande responsabilità. Farò del mio meglio per onorarla e contribuire al successo della squadra". Il giocatore è tornato da poco dal ritiro della nazionale turca dove ha brlllato e trascinato la squadra nei gironi di qualificazione al Mondiale 2026: "Il mio sogno è partecipare al prossimo Mondiale e rappresentare la Turchia al massimo livello. Ogni volta che scendo in campo provo un grande senso di responsabilità. Ringrazio i miei compagni, l’allenatore e tutti coloro che credono in me. Lavorerò sodo per dare il massimo, sia in Serie A che in Champions League".

