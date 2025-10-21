Juve e Tudor, caos disorganizzato e idee poco chiare

Lo sguardo è da decisionista. Il resto, meno. Igor Tudor somiglia sempre più al re travicello della Juventus. È arrivato quasi per caso, in una situazione disperata, con club e squadra alla deriva dopo la gestione Thiago Motta e Giuntoli, e gli va riconosciuto di aver saputo condurre la barca in porto. Ha portato la Juventus in Champions, non era un compito facile . È altrettanto doveroso ricordare che quasi per caso è rimasto. Altri erano i tecnici desiderati alla Continassa ma grande era la confusione sotto il cielo bianconero di Torino. E un po’ la confusione, un po’ l’austerity, è finita che Tudor ha conservato la panchina . Non del tutto desiderato, un po’ sopportato, però la sua chance l’ha avuta e ancora ce l’ha. Il calcio ha questo di bello: la forza dei risultati. Che scardinano porte, fanno cambiare idee a presidenti e proprietari. Ma per raggiungerli (i risultati), anche in condizioni complesse, devi avere le idee chiare. La forza e il coraggio di prendere decisioni impopolari che magari non piacciono ai piani alti. In pochissime parole, devi assumerti la responsabilità delle tue scelte. L’allenatore, si sa, è un uomo solo.

L’impressione è che Tudor le idee chiare non le abbia (tranne che per il portiere). Oscilla continuamente. Siamo quasi a fine ottobre e la Juventus non ha trovato una sua centralità. Ha giocato sempre a tre in difesa e poi domenica a Como ha optato per la linea a quattro. Non ha individuato la formula. Insegue il centro di gravità permanente. Smanetta sul centrocampo come quei ciclisti che non ne hanno più e si affannano a provare a cambiare continuamente rapporto. Nelle porte girevoli si alternano tutti: Koopmeiners, McKennie, Adzic. Un vero e proprio intoccabile non c’è, forse Thuram. Non lo è nemmeno Locatelli. In difesa c’era Bremer ma poi si è infortunato. Si è accorto di Rugani colpevolmente dopo settimane.

Ma il vero caos disorganizzato è in attacco. Certo non è colpa sua se con in rosa uno dei centravanti più forti della Serie A (Vlahovic ovviamente), la società ha deciso di investire con gli acquisti di Openda e David. Però va anche detto che ne ha tre di centravanti e ne fa giocare uno solo. Con ai lati Conceiçao e Yildiz che - non si capisce perché - è periferico nella manovra bianconera. Nico Paz a Como era ovunque, è il faro della squadra di Fabregas. Yildiz invece è quasi sempre confinato sulla sinistra.

Tudor di attenuanti ne ha, ci mancherebbe. Avrebbe voluto un centrocampista di peso e di esperienza invece del terzo centravanti, ma non gliel’hanno preso. Anche in difesa avrebbe desiderato un calciatore con pedigree europeo. La squadra è costruita maluccio, va riconosciuto. Ma oggi è così quasi ovunque. Un allenatore deve sapere cucinare con quello che ha. I club a tre stelle sono pochissimi, bisogna valorizzare gli avanzi che si trovano in frigo. E gli avanzi della Juventus, va detto, non sono affatto male. A partire da quel centravanti serbo che Tudor utilizza col contagocce. Come recita quel proverbio? Chi è causa del suo mal, pianga sé stesso