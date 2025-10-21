Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 21 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juve e Tudor, caos disorganizzato e idee poco chiare

Leggi il commento del Corriere dello Sport-Stadio sulla crisi della squadra bianconera allenata dal tecnico croato
Massimiliano Gallo
4 min
TagscalciojuveTudor
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Lo sguardo è da decisionista. Il resto, meno. Igor Tudor somiglia sempre più al re travicello della Juventus. È arrivato quasi per caso, in una situazione disperata, con club e squadra alla deriva dopo la gestione Thiago Motta e Giuntoli, e gli va riconosciuto di aver saputo condurre la barca in porto. Ha portato la Juventus in Champions, non era un compito facile. È altrettanto doveroso ricordare che quasi per caso è rimasto. Altri erano i tecnici desiderati alla Continassa ma grande era la confusione sotto il cielo bianconero di Torino. E un po’ la confusione, un po’ l’austerity, è finita che Tudor ha conservato la panchina. Non del tutto desiderato, un po’ sopportato, però la sua chance l’ha avuta e ancora ce l’ha. Il calcio ha questo di bello: la forza dei risultati. Che scardinano porte, fanno cambiare idee a presidenti e proprietari. Ma per raggiungerli (i risultati), anche in condizioni complesse, devi avere le idee chiare. La forza e il coraggio di prendere decisioni impopolari che magari non piacciono ai piani alti. In pochissime parole, devi assumerti la responsabilità delle tue scelte. L’allenatore, si sa, è un uomo solo.

L’impressione è che Tudor le idee chiare non le abbia (tranne che per il portiere). Oscilla continuamente. Siamo quasi a fine ottobre e la Juventus non ha trovato una sua centralità. Ha giocato sempre a tre in difesa e poi domenica a Como ha optato per la linea a quattro. Non ha individuato la formula. Insegue il centro di gravità permanente. Smanetta sul centrocampo come quei ciclisti che non ne hanno più e si affannano a provare a cambiare continuamente rapporto. Nelle porte girevoli si alternano tutti: Koopmeiners, McKennie, Adzic. Un vero e proprio intoccabile non c’è, forse Thuram. Non lo è nemmeno Locatelli. In difesa c’era Bremer ma poi si è infortunato. Si è accorto di Rugani colpevolmente dopo settimane.  

Ma il vero caos disorganizzato è in attacco. Certo non è colpa sua se con in rosa uno dei centravanti più forti della Serie A (Vlahovic ovviamente), la società ha deciso di investire con gli acquisti di Openda e David. Però va anche detto che ne ha tre di centravanti e ne fa giocare uno solo. Con ai lati Conceiçao e Yildiz che - non si capisce perché - è periferico nella manovra bianconera. Nico Paz a Como era ovunque, è il faro della squadra di Fabregas. Yildiz invece è quasi sempre confinato sulla sinistra.  

Tudor di attenuanti ne ha, ci mancherebbe. Avrebbe voluto un centrocampista di peso e di esperienza invece del terzo centravanti, ma non gliel’hanno preso. Anche in difesa avrebbe desiderato un calciatore con pedigree europeo. La squadra è costruita maluccio, va riconosciuto. Ma oggi è così quasi ovunque. Un allenatore deve sapere cucinare con quello che ha. I club a tre stelle sono pochissimi, bisogna valorizzare gli avanzi che si trovano in frigo. E gli avanzi della Juventus, va detto, non sono affatto male. A partire da quel centravanti serbo che Tudor utilizza col contagocce. Come recita quel proverbio? Chi è causa del suo mal, pianga sé stesso

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Juve Next Gen, 11 italiani in campoJuve, ufficializzato rinnovo Rugani