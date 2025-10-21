Dalla Juve e Cristiano Ronaldo al cantiere: chi è l'ex calciatore della Juve che ha cambiato totalmente vita 

Dalla Juventus di Cristiano Ronaldo al lavoro in cantiere : è la storia di Çendrim Kameraj . Ex esterno d'attacco , nel 2017 era arrivato in bianconero da diciottenne dalle belle speranze. Oggi vive una vita lontano dal campo a causa di una sfortuna incredibile: si è infatti rotto per tre volte il legamento crociato ed è stato costretto a ritirarsi. Intervistato da 20min.ch, Kameraj ha raccontato l'incredibile evoluzione della sua carriera: si allenava con Cristiano Ronaldo e Higuain , si è ritrovato a essere costretto a guardare le partite in tv a soli 26 anni . Quando è ripartito da zero grazie al sostegno della sua famiglia, soprattutto nei momenti psicologicamente più delicati. Quelli intrisi di comprensibile sconforto e frustrazione.

Kameraj, i tre infortuni e il sogno premonitore

Nel 2019 Kameraj si è rotto per la prima volta il crociato. Sei mesi di riposo forzato, l'inizio della fine, sportivamente parlando: "Mi dicevo che sarei tornato più forte. Avevo fatto tutto per il calcio. È stato molto difficile mentalmente per me. Ero al top, mi allenavo con i migliori, e poi mi sono ritrovato di nuovo in fondo", ha raccontato parlando dei suoi periodi in prestito al Lugano e allo Zurigo. Quando si è rotto per la seconda volta il crociato. Nel 2022, pochi minuti dopo il suo esordio nello Zug 94, il terzo durissimo colpo per il suo morale e i suoi sogni: "Ci sono voluti dieci secondi perché il ginocchio si rompesse di nuovo. La cosa assurda è che il giorno prima avevo sognato che mi sarei rotto di nuovo il legamento crociato".

Kameraj, la foto virale con Ronaldo e il casco di sicurezza in cantiere

Da quel momento Kameraj e ha cambiato vita. Sui social è diventata virale una foto doppia in cui è di fianco a Cristiano Ronaldo e con il casco di sicurezza in cantiere: "In realtà sono un consulente delle risorse umane presso l'impresa edile ICM Bau AG. Il nostro supervisore vuole che tutti noi andiamo in cantiere almeno una volta al giorno per mostrarci quanto sia impegnativo questo lavoro". Kameraj continua, comunque, a coltivare il suo amore per il calcio: allena l'FC Ebikon, una piccola squadra svizzera.