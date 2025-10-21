Tudor ci mette la faccia: "Non sono preoccupato, contro il Real mi aspetto una grande reazione"

"Crisi Juve? Dipende da che analisi si fa"

Tudor spiega poi il suo punto di vista su questo primo scorcio di stagione e si dice soddisfatto al di là delle critiche: "Io sono il più grande critico di me stesso, ma su questa così detta crisi della Juventus mi sono fatto la mia idea. Noi siamo una buona squadra e dobbiamo avere capacità di analisi e onestà intellettuale, abbiamo avuto un calendario folle, in Champions con Dortmund, Villarreal e domani Real, in campionato con Inter, Atalanta e Milan. Per me uno 0-0 non sono due punti persi, ma se il discorso si riduce al fatto che siamo la Juve e si deve vincere sempre, allora non è la strada giusta".