Real Madrid-Juve, Tudor sbotta e va via stizzito dopo la domanda della giornalista a bordo campo: "Statistica eh..."

L'allenatore bianconero non ha particolarmente gradito il dato che gli è stato fatto notare dopo la sconfitta del Bernabeu
2 min
La Juventus non sta vivendo un periodo semplicissimo. Un po' di nervosismo, quanto meno per Igor Tudor. L'allenatore lo ha dimostrato dopo la sconfitta per 1-0 in Champions League al Bernabeu contro il Real Madrid quando, rispondendo stizzito alla domanda della giornalista di Prime Video Giulia Mizzoni, la quale gli ha ricordato il numero di partite consecutive senza successo da parte della Juventus: sette.

"Statistica, eh?": la risposta di Tudor

L'ultimo successo in stagione della Juventus risale al 13 settembre, quando i bianconeri si imposero nel derby d'Italia per 4-3 contro l'Inter. "La striscia più lunga dalla stagione 2008/09" ricorda a Igor Tudor la giornalista Giulia Mizzoni. Non solo, la Juventus oramai da tre partite non trova la via del gol. Una precisazione non particolarmente gradita dall'allenatore croato, che ha risposto in maniera stizzita: "Statistica, eh?". Un'affermazione che ha trovato la risposta pronta della giornalista: "Sì, lo dico per onorare i numeri. Mi interessa di più la prestazione".

 

 

 

 

