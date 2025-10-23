Real Madrid-Juve, Tudor sbotta e va via stizzito dopo la domanda della giornalista a bordo campo: "Statistica eh..."

La Juventus non sta vivendo un periodo semplicissimo. Un po' di nervosismo, quanto meno per Igor Tudor. L'allenatore lo ha dimostrato dopo la sconfitta per 1-0 in Champions League al Bernabeu contro il Real Madrid quando, rispondendo stizzito alla domanda della giornalista di Prime Video Giulia Mizzoni, la quale gli ha ricordato il numero di partite consecutive senza successo da parte della Juventus: sette.