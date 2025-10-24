"Juve, il Real Madrid è disposto a tutto per Yildiz". La clamorosa indiscrezione di mercato

Il Real Madrid è disposto a tutto per regalare Kenan Yildiz a Xabi Alonso . È la clamorosa indiscrezione di mercato lanciata dall'agente e intermediario del calcio italiano Giovanni Branchini, che in un'intervista a Tmw ha svelato il sogno dei Blancos per la prossima sessione di mercato. E l'ultima sfida di Champions, terminata a favore del Real Madrid, è stata l'occasione per vedere da vicino il talento turco.

Real Madrid su Yildiz: "Xabi Alonso è disposto a tutto"

"Xabi Alonso vuole Yildiz al Real Madrid - le parole di Branchini -. Xabi è disposto a lasciare andare chiunque per ingaggiarlo, tranne Mbappé". Sempre secondo l'agente, però, il club bianconero non lascerà partire il suo gioello facilmente: "La Juve chiede 100 milioni di euro in questo momento". Yildiz ai Blancos troverebbe Arda Guler, un altro giovanissimo talento turco, e soprattutto Xabi Alonso, che lo ha già conosciuto ai tempi del Bayern Monaco: "Ha avuto una crescita fantastica - le parole del tecnico nella conferenza stampa prima della sfida in Champions contro la Juve -. Lo conosco. Era al Bayern Monaco quando ero lì io. Vedere i suoi progressi mi rende molto felice”.