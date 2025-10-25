"Esonero? Questi pensieri da zero a dieci sono a zero. Me la godo, sono lucido anche nelle difficoltà, provo sempre a mettermi in bilico da solo, a capire cosa fare meglio, che soluzioni trovare, come motivare la squadra. Del futuro mi importa solo domani. "Sto benissimo, non penso mai a me e solo alla squadra, come vi dico sempre. La sensazione post Madrid è positiva, anche se abbiamo perso". Igor Tudor ha presentato così Lazio-Juve , gara valida per l' ottava giornata di Serie A , in programma domani, domenica 26 ottobre, alle 20:45.

Tudor: "Juve motivata e vogliosa di far bene, Yildiz è importantissimo"

Tutto pronto per la sfida con i biancocelesti. In campionato la Juve è reduce dalla sconfitta a Como, maturata dopo tre pareggi di fila: "La squadra è motivata e vogliosa di far bene, ci siamo preparati con due allenamenti. I nuovi, fatta eccezione per David, sono stati impegnati poco? Non c'è nessun problema particolare, l'allenatore deve valutare in base a tante cose. Serve sempre un po' di adattamento, non solo al campionato ma anche a livello di squadra. Il paragone Yildiz-Del Piero è forzato? I paragoni sono sempre delicati. Del Piero ha fatto la storia, Yildiz è al suo primo anno da vero protagonista. È importantissimo, probabilmente il più importante della rosa, gioca sempre e non è facile. A volte inizi spensierato e poi nel percorso senti il peso, l'attenzione delle avversarie, i tanti minuti che giochi. Fa tutto parte del percorso".

Tudor prima di Lazio-Juve: "Swerve equilibrio difensivo ma anche offensivo"

La continuità di impiego degli attaccanti come possibile soluzione per superare le difficoltà: "David ha giocato tre partite di fila. Farli giocare con maggior continuità può aiutareo magari c'è bisogno di giocare con più giocatori offensivi contemporaneamente, rinunciando un po' alla solidità difensiva. Potrebbe essere una soluzione: sia i due attaccanti, sia Yildiz e Conceicao insieme. Vedremo. Serve equilibrio difensivo ma anche equilibrio offensivo".

