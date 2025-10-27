Juve, Tudor rischia l’esonero: i nomi dei possibili sostituti e una clamorosa suggestione

La sconfitta contro la Lazio rischia di compromettere seriamente l'avventura di Tudor alla Juve . Il tecnico non ha pensa a ll'esonero (" Non me ne frega niente del futuro "), ma tre vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte tra campionato e Champions invitano, inevitabilmente, a dei ragionamenti in casa bianconera. La Juve che non vince più dal 13 settembre , data del derby d'Italia vinto contro l' Inter per 4-3. E se la prestazione contro Il Real Madrid aveva fatto intravedere dei segnali positivi nonostante la sconfitta, quella contro la Lazio ha mostrato nuovamente tutti i limiti di questa squadra.

Juve, i numeri e le statistiche della crisi

La Juve ha chiuso la partita all'Olimpico con 14 tiri totali, di cui solo 5 nello specchio, non concretizzando il 59% di possesso palla. Vero che manca un rigore per step di Gila sul foot di Conceiçao, ma manca anche l'espulsione di McKennie per secondo giallo. I bianconeri hanno mostrato in campo una grande confusione, con la partita che è rimasta in bilico solo perché la Lazio non ha trovato il raddoppio, mancato più volte. Tanti gli errori individuali, dal regalo di David alla scivolata di Locatelli, e un dato da incubo che dà la dimensione dei problemi dell'attacco: la Juve non segna da 394 minuti.

Tudor a rischio, i possibili sostituti

Il tecnico croato è così a rischio esonero, nonostante le parole di Francois Modesto nel pre-partita, e potrebbe non bastare battere l’Udinese nel turno infrasettimanale. Inizia così il toto-nomi per il possibile sostituto, con quelli di Spalletti e Palladino che sono i più frequenti. Ma attenzione anche al possibile e clamoroso ritorno di Thiago Motta, esonerato lo scorso 23 marzo proprio per far spazio a Tudor e ancora sotto contratto con i bianconeri.