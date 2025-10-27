Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 27 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
Crisi Juve, paga Tudor ma è troppo facile dare tutta la colpa a lui

Igor ci ha messo del suo con i continui cambi di formazione, però se 5 anni di delusioni e quasi 300 milioni sono stati spesi invano negli ultimi due mercati, la responsabilità non è solo di chi la guida
Xavier Jacobelli
1 min
TagsjuveTudoresonero
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Ricapitolando. L'ultimo scudetto della Juve risale al 2020: l'ha vinto Maurizio Sarri che ieri all'Olimpico ha battuto la Juve, facendo saltare la panchina di Tudor. Nei cinque anni successivi, la Juve ha conquistato soltanto una Coppa Ital

