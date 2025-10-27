Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 27 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juve, il messaggio di Evra dopo l'esonero di Tudor: "Gobbo assoluto..."

L'ex difensore dei bianconeri ha postato una sua foto all'Allianza Stadium
1 min
TagsEvraJuventus
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Nel giorno dell'esonero di Igor Tudor, alla Juventus c'è stato un 'ritorno' particolare. Patrice Evra, ex calciatore bianconero, ha infatto postato una foto all'Allianz Stadium sul proprio profilo Instagram.

Juve, il messaggio di Evra dopo l'esonero di Tudor: "Gobbo assoluto..."

Il francese ha aggiunto questo commento: "Che bello tornare a casa, una storia d’amore che non finisce mai. Gobbo assoluto". Tra i commenti tanto entusiasmo e anche qualche reazione legata alla situazione della panchina bianconera come "Alleni tu?".

I numeri di Evra con la Juventus

Patrice Evra ha giocato con la Juventus dal 2014 al 2017 collezionando 82 presenze, 3 gol e 7 assist, vincendo tre scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Buffon su Spalletti alla JuveI possibili sostituti di Tudor