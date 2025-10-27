Juve, il messaggio di Evra dopo l'esonero di Tudor: "Gobbo assoluto..."
L'ex difensore dei bianconeri ha postato una sua foto all'Allianza Stadium
Nel giorno dell'esonero di Igor Tudor, alla Juventus c'è stato un 'ritorno' particolare. Patrice Evra, ex calciatore bianconero, ha infatto postato una foto all'Allianz Stadium sul proprio profilo Instagram.
Juve, il messaggio di Evra dopo l'esonero di Tudor: "Gobbo assoluto..."
Il francese ha aggiunto questo commento: "Che bello tornare a casa, una storia d’amore che non finisce mai. Gobbo assoluto". Tra i commenti tanto entusiasmo e anche qualche reazione legata alla situazione della panchina bianconera come "Alleni tu?".
I numeri di Evra con la Juventus
Patrice Evra ha giocato con la Juventus dal 2014 al 2017 collezionando 82 presenze, 3 gol e 7 assist, vincendo tre scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa Italia.