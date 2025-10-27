Nel giorno dell'esonero di Igor Tudor , alla Juventus c'è stato un 'ritorno' particolare. Patrice Evra , ex calciatore bianconero, ha infatto postato una foto all'Allianz Stadium sul proprio profilo Instagram.

Juve, il messaggio di Evra dopo l'esonero di Tudor: "Gobbo assoluto..."

Il francese ha aggiunto questo commento: "Che bello tornare a casa, una storia d’amore che non finisce mai. Gobbo assoluto". Tra i commenti tanto entusiasmo e anche qualche reazione legata alla situazione della panchina bianconera come "Alleni tu?".

I numeri di Evra con la Juventus

Patrice Evra ha giocato con la Juventus dal 2014 al 2017 collezionando 82 presenze, 3 gol e 7 assist, vincendo tre scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa Italia.