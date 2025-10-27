Bremer e Yildiz ringraziano Tudor: il messaggio social per l'ex allenatore della Juve
Ecco cosa hanno scritto sui propri profili i due giocatori bianconeri
Dopo l’esonero ufficiale di Igor Tudor, alcuni giocatori della Juventus hanno voluto dedicare un pensiero pubblico al tecnico croato. Tra i primi a farlo ci sono stati Kenan Yildiz e Gleison Bremer, che hanno condiviso lo stesso messaggio su Instagram per salutare l’ex allenatore bianconero.
Juve, Bremer e Yildiz salutano Tudor: "Grazie di tutto mister..."
“Grazie di tutto mister Tudor, in bocca al lupo per il futuro”, hanno scritto l’attaccante turco e il difensore brasiliano, accompagnando le parole con una foto che li ritrae mentre abbracciano il tecnico.