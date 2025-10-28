Corriere dello Sport.it
martedì 28 ottobre 2025
Juve, sei irriconoscibile: oggi si naviga a vista, con Agnelli era diverso

Juve, sei irriconoscibile: oggi si naviga a vista, con Agnelli era diverso

Leggi il commento del Corriere dello Sport-Stadio sull'esonero di Tudor e sulla crisi del club bianconero
Alessandro Gallo
calcio juve Crisi
C’era una volta la Juventus. Il club che non esonerava mai (o quasi) un allenatore. Roba da volgo. Casa Agnelli era diversa. Si progettava e si andava fino in fondo, non si tentennava alle prime difficoltà e - dettaglio tutt’altro che trascurabile - spesso e volentieri si vinceva. C’era una volta, appunto. E oggi non c’è più. Oggi la Juventus è innanzitutto una società in stato confusionale che fatica

