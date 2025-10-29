© ANSA
Spalletti diretta, la firma con la Juve: tutti gli aggiornamenti LIVE
Dopo l'incontro con Comolli di ieri, l'ex ct firmerà il proprio contratto con il club bianconero: aggiornamenti in tempo reale
Dopo l'esonero di Igor Tudor, la Juventus ripartirà da Luciano Spalletti. In seguito all'incontro con il direttore generale Comolli, oggi è attesa la firma dell'allenatore con il club bianconero. Inoltre, l'ex commissario tecnico della Nazionale è atteso all'Allianz Stadium per seguire la sfida della Juve contro l'Udinese. Su Il Corriere dello Sport il racconto della giornata decisiva per la panchina della Juventus: aggiornamenti in tempo reale.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus
10:15
I dettagli del contratto di Spalletti
Luciano Spalletti firmerà con la Juventus un contratto fino al termine dla stagione, con un prolungamento biennale automatico in caso di qualificaione in Champions League. LEGGI QUI PER ULTERIORI DETTAGLI
10:00
Spalletti-Juve: è il giorno della firma
In giornata è attesa la firma di Luciano Spalletti con la Juventus. Fumata bianca dopo l'incontro avvenuto nel pomeriggio di ieri, 28 ottobre, con il direttore generale bianconero Comolli.
