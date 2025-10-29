Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 29 ottobre 2025
Live
Corriere dello Sport.it
Live
Spalletti diretta, la firma con la Juve: tutti gli aggiornamenti LIVE

Spalletti diretta, la firma con la Juve: tutti gli aggiornamenti LIVE

Dopo l'incontro con Comolli di ieri, l'ex ct firmerà il proprio contratto con il club bianconero: aggiornamenti in tempo reale
Juventus

Juventus

Dopo l'esonero di Igor Tudor, la Juventus ripartirà da Luciano Spalletti. In seguito all'incontro con il direttore generale Comolli, oggi è attesa la firma dell'allenatore con il club bianconero. Inoltre, l'ex commissario tecnico della Nazionale è atteso all'Allianz Stadium per seguire la sfida della Juve contro l'Udinese. Su Il Corriere dello Sport il racconto della giornata decisiva per la panchina della Juventus: aggiornamenti in tempo reale.
 

10:15

I dettagli del contratto di Spalletti

Luciano Spalletti firmerà con la Juventus un contratto fino al termine dla stagione, con un prolungamento biennale automatico in caso di qualificaione in Champions League. LEGGI QUI PER ULTERIORI DETTAGLI

10:00

Spalletti-Juve: è il giorno della firma

In giornata è attesa la firma di Luciano Spalletti con la Juventus. Fumata bianca dopo l'incontro avvenuto nel pomeriggio di ieri, 28 ottobre, con il direttore generale bianconero Comolli.

Torino

 

 

 

