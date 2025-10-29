Juve, i convocati per l'Udinese: assente Thuram

Sono ore movimentatissime in casa Juventus. Nel mezzo tra l'esonero di Tudor e la firma di Spalletti (qui gli ultimi aggiornamenti), i bianconeri saranno impegnati, con Brambilla in panchina, nella partita valida per il turno infrasettimanale contro l'Udinese. Una gara alla quale non prenderà parte Thuram: il centrocampista non è stato inserito tra i convocati a causa di un problema al polpaccio.