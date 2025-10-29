Corriere dello Sport.it
Juve, i convocati per l'Udinese: assente Thuram

Il centrocampista costretto al forfait a causa di un infortunio. Tutti gli uomini scelti da Brambilla per la gara dell'Allianz Stadium
Sono ore movimentatissime in casa Juventus. Nel mezzo tra l'esonero di Tudor e la firma di Spalletti (qui gli ultimi aggiornamenti), i bianconeri saranno impegnati, con Brambilla in panchina, nella partita valida per il turno infrasettimanale contro l'Udinese. Una gara alla quale non prenderà parte Thuram: il centrocampista non è stato inserito tra i convocati a causa di un problema al polpaccio.

I convocati di Brambilla per Juve-Udinese

Thuram non prenderà parte a Juventus-Udinese a causa di un problema al polpaccio. Per il resto, nessun'altra novità nella lista dei convocati di Brambilla per la partita.

PORTIERI: Perin, Di Gregorio, Mangiapoco.

DIFENSORI: Gatti, Kalulu, Kelly, Rugani, Pedro Felipe.

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Conceicao, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Miretti, Kostic, Cambiaso, McKennie, Joao Mario.

ATTACCANTI: Yildiz, Vlahovic, David, Openda.

