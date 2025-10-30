Spalletti e il siparietto con Perin: "Una giratina su questa giacchetta..."

Primo giorno alla Continassa per Luciano Spalletti , diventato a tutti gli effetti il nuovo allenatore della Juventus . L'ex ct della Nazionale ha avuto modo di conoscere meglio il quartier generale del club bianconero e di scambiare qualche battuta con alcuni calciatori presenti, tra cui Mattia Perin . Sui social, complice il video pubblicato dalla società sui propri canali ufficiali, non è sfuggito il simpatico siparietto tra Spalletti e l'ex portiere del Genoa.

Spalletti, siparietto con Perin alla Continassa: "Una giratina su questa giacchetta..."

Primi sorrisi alla Continassa per Luciano Spalletti, accompagnato da Chiellini e Modesto tra i corridoi e i campi del centro sportivo della Juventus. Sguardo concentrato e attento per il tecnico di Certaldo, che ha prima salutato coloro che sono attualmente ai box e poi ha incontrato un leader dello spogliatoio come Mattia Perin. Stretta di mano e battuta sulla "giacchetta" indossata dall'estremo difensore bianconero: "Una giratina qui, me la fai fare...", ha detto scherzando Spalletti, vestendo per un attimo i panni di uno stilista. Nel mezzo, l'inserimento di Chiellini, oggi Director of Football Strategy della Juve, che ha evidenziato "la qualità del maglioncino" scelta da Perin. Prima dei saluti, però, il monito di Spalletti: "Dipenderà da voi", ha sottolineato l'ex allenatore del Napoli, rispondendo al "tutto bene?" dello stesso Perin. L'avventura sulla panchina della Vecchia Signora è ufficialmente iniziata.

Sabato c'è la Cremonese.