Spalletti diretta presentazione alla Juve: segui la conferenza di oggi Live

12:25

Spalletti: "L'attacco? I gol sono fondamentali"

Spalletti ha poi proseguito: "È stimolante, a volte viene riconosciuto ad un allenatore quelli che sono i numeri di un calciatore prima e dopo l'arrivo di un allenatore. L'attacco? I gol sono fondamentali, perché servono per vincere le partite. Calcio offensivo, è un'altra qualità importante, ma l'essenziale è essere squadra, un gruppo che capisce le situazioni e quello che dobbiamo fare in campo. Se siamo lunghi e sfilacciati, ragionando in un modo e in un altro, lì diventa difficile. E invece diventa stimolante, proprio per aver accettato una situazione del genere".

12:23

Comolli e il nuovo direttore sportivo della Juve: "Ricerca attiva"

Battuta anche per Comolli sul prossimo ds bianconero: "La ricerca del direttore sportivo è ancora in corso, siamo già in una fase di short list. Stiamo raggiungendo il nostro obiettivo e quando avremo notizie ve lo diremo. La ricerca è ancora attiva".

12:20

Spalletti presenta lo staff

"Ho portato con me tre collaboratori tecnici, ho un secondo e un preparatore atletico. Ormai ci si conosce tutti nel mondo del calcio, sono forniti di conoscenza tecnica, c'è solo bisogno di conoscersi meglio sul campo, ma ci sono solo cose da verificare direttamente. Sono Domenichini, Martusciello, Russo e Sinatti. Voglio ringraziare anche Daniele Baldini, che ha deciso di terminare questa storia come collaborazione, l'ha deciso totalmente io, perché io ci son rimasto anche un po' sorpreso quando me l'ha detto. Ringraziarlo per tutto quello che mi ha messo a disposizione. Ho imparato perché sa fare sintesi, è uno di quelli svegli, di quelli che si san comportare. Mi dispiace ma devo accettare la sua volontà".

12:17

Spalletti: "Bisogna entrare in Champions"

"L'idea è racchiusa tutta nel motivo per cui sono qua. Se io non avessi creduto in questa squadra, perché avrei dovuto accettare un contratto di 8 mesi? Credo di poter fare un bel lavoro con loro, perché poi si passa da lì. Si passa dalla volontà, dall'autodisciplina per fare dei risultati importanti. Io ci vedo delle possibilità di rimettere a posto alcune cose. Poi non so dirvi quale sarà il livello, ma è chiaro che le mire sono alte, perché per un club come la Juventus bisogna tentare di entrare in Champions. Bisogna fare un lavoro per rimettere le cose in pari, perché gli altri corrono forti".

12:15

Spalletti e le belle parole per Tudor

"Prevale di più la voglia di riportare questo club ad alti livelli. Ho assoluto rispetto di questa classifica e del lavoro che ha fatto Tudor, che saluto caramente, perché ho avuto la possibilità di conoscerlo e ho la certezza che sia una persona splendida e un professionista di quelli veri. Ho la certezza di trovare una squadra allenata bene e preparata mentalmente, per la professionalità di chi mi ha preceduto. Chiaramente dobbiamo lavorare in maniera forte per avere la possibilità di arrivare alle ambizioni di cui si parlava prima. Ringrazio il direttore Comolli per le parole che ha usato nei miei confronti, mi impone di parlare in italiano con lui... Al di là del mio inglese, ma mi ha semplificato la vita, così riesco a capire quello che dici".

12:13

Le prime parole di Spalletti: "Sensazioni bellissime"

Così Luciano Spalletti in conferenza stampa: "Sensazioni bellissime, perché siamo tutti qual è la storia di questo club, l'organizzazione di questo club. C'è un'aspettativa alta, lo sappiamo, però poi entrarci dentro e averci un contatto diretto, è sempre una bellissima emozione".

12:11

Comolli: "Spalletti allenatore perfetto per la Juventus"

"Abbiamo visto che è molto importante come gioca la squadra. Siamo in costante contatto io, François e Giorgio, e sentivamo che la squadra aveva bisogno di un nuovo mister. E in maniera unanime abbiamo deciso che Luciano Spalletti fosse l'allenatore perfetto per la Juventus. Tutti, anche con la proprietà, allineati nel processo decisionale. Non c'è nemmeno un centimetro di distanza tra le parti coinvolte nel processo decisionale. Questo è assolutamente importante sottolinearlo subito", ha concluso Comolli.

12:08

Parola a Damien Comolli

Damien Comolli apre la conferenza stampa di Spalletti: "Benvenuti alla conferenza stampa di introduzione e presentazione del nostro allenatore Luciano Spalletti. Siamo lieti di accogliere Luciano per diversi ragioni, perché è un grande esperto di calcio italiano, conosciamo la sua carriera e la sua capacità di essere un allenatore di successo in grandissimi club, con trofei conquistati a livello nazionale e internazionale. Tutto questo definisce Luciano in quanto mister, ma anche in generale, perché è un mister che può portare avanti il brand. Abbiamo sottoscritto un contratto fino alla fine della stazione con opzione di prolungamento. Ci sono contratti che devono essere rispettati, ma c'è proprio un accordo, discusso con lo stesso Luciano. Oltre all'opzione, c'è un accordo con Luciano che prevede un contratto a lungo termine con la nostra società. Entrambe le parti hanno capito che questo era l'approccio corretto".

12:07

Al fianco di Spalletti anche Damien Comolli

In conferenza stampa, ci sarà anche il direttore generale Damien Comolli, a cui potrebbe essere affidato un intervento di apertura, prima delle domande per Luciano Spalletti.

12:00

Presentazione Spalletti, tutto pronto alla Continassa

Tutto pronto alla Continassa: a breve l'inizio della conferenza stampa di presentazione di Luciano Spalletti, nuovo allenatore della Juventus.

11:55

A breve la conferenza stampa di Spalletti: dove vederla

Luciano Spalletti atteso in questi minuti per la presentazione ufficiale: la conferenza stampa sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 24, canale 200 di Sky.

11:45

Juve, giornata di vigilia per Spalletti: domani c'è la Cremonese

Soltanto un allenamento separa il nuovo allenatore bianconero dal debutto ufficiale: le ultime sulla probabile formazione in vista della trasferta di Cremona. MODULO E SCELTE

11:35

Strategia Spalletti: da chi ripartirà il nuovo allenatore della Juve

C'è un blocco italiano chiamato ad aiutare Luciano Spalletti all'alba di questa nuova avventura bianconera: chi sono i calciatori da cui ripartirà sicuramente il neo tecnico della Juve. LA STRATEGIA

11:25

I primi impegni di Spalletti con la Juve

Tre partite in una settimana prima di lavorare con il nuovo gruppo squadra durante la sosta di novembre. Domani la trasferta di Cremona, contro la formazione di Davide Nicola, poi l'impegno di Champions allo Stadium con lo Sporting Lisbona, a pochi passi dal derby della Mole con il Torino, in programma sabato alle 18. Subito un tour de force per la Juve di Spalletti.

11:15

Spalletti l'originale: stile Juve e stile Lucio

Quanta curiosità attorno al nuovo binomio Spalletti-Juventus: Luciano sognava da tempo questa panchina. LEGGI IL COMMENTO DEL DIRETTORE IVAN ZAZZARONI

11:05

Spalletti, le prime foto con dirigenti e calciatori della Juve

Il racconto della prima giornata di Luciano Spalletti alla Continassa negli scatti pubblicati sui social dal club bianconero: dai saluti con i calciatori alla stretta di mano con Comolli.

10:55

Le prime ore di Spalletti alla Continassa

Dopo essere arrivato nel quartier generale della Juve nella mattinata di ieri, poco prima delle 11, Luciano Spalletti ha vissuto una lunga giornata tra le stanze del J Medical e i corridoi del centro sportivo bianconero. Accompagnato da Modesto e Chiellini, l'allenatore toscano ha avuto modo di conoscere il suo nuovo gruppo squadra, prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà alla Juve fino al 30 giugno 2026, con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Poi, l'annuncio e le foto di rito con l'intera area tecnica, guidata da Damien Comolli.

10:50

Spalletti nuovo allenatore della Juve, oggi la presentazione ufficiale

È il giorno della conferenza stampa di presentazione di Luciano Spalletti alla Juventus. Oggi, alle ore 12, il tecnico di Certaldo parlerà per la prima volta dopo l'annuncio ufficiale del club bianconero. Domani, alle ore 20:45, l'esordio sulla panchina della Vecchia Signora contro la Cremonese allo "Zini".

Torino