Spalletti e la battuta sul tatuaggio del Napoli: "Mi sono fatto tirare il sangue dall'altra parte". Poi parla di un video virale e si innervosisce

L'analisi di Luciano Spalletti durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico della Juve dice già molto degli obiettivi che Luciano vuole raggiungere in questa stagione : "Sognare lo scudetto? Perché no, bisogna sempre puntare al massimo quando sei in un club come la Juve. Poi io ho visto molte partite in questa stagione e non ho visto nessuna squadra già pronta e formata al 100%. Anche lo stesso Napoli, che è una delle squadre più attrezzate insieme all'Inter, ha avuto qualche stop. Noi dobbiamo avere rispetto di tutti ma correre anche noi senza slogan perché gli slogan non mi piacciono. Juventus-Napoli del 2023 e la frase sull'autostop da bambino? Io ho avuto la possibilità di entrare in tutti gli spogliatori di tutte le categorie del calcio e ho sempre avuto rispetto di tutti entrando con il massimo rispetto e la massima disponibilità proprio perché io da ragazzino andavo in giro in autostop".

La domanda sul Napoli e la battuta sul tatuaggio

Il tecnico poi ha commentato lo striscione polemico spuntato a Napoli dopo la sua firma con la Juve. "A Napoli non sono felici del mio arrivo in bianconero? Io ho lasciato qualcosa in tutte le città dove ho allenato e mi ricordo bellissime cose. A Napoli è venuta fuori una cosa superiore per il calcio che abbiamo espresso e per lo scudetto che abbiamo vinto, un qualcosa di bellissimo che non cambierà mai. Ho instaurato un rapporto bello con quella gente e con quella città. Rimarrà tutto intatto da parte mia", ha detto Spalletti.

Poi arriva una battuta sul tatuaggio presente sul suo avambraccio sinistro, quello dedicato al terzo scudetto del Napoli: "Stamattina mi sono fatto tirare il sangue durante le visite mediche e ho chiesto all'infermiere di farlo dall'altro braccio perché dalla parte non volevo si tirasse via nulla e si toccasse nulla. Io tornerò a Napoli e mi rimarrà sempe nel cuore quella piazza, al di là delle scelte professionali che ho fatto".

Il chiarimento dopo le polemiche per quel video sui social all'epoca del Napoli

Poi arriva la frecciata sulle polemiche generate da un video virale sui social con la frase sul suo futuro dopo il Napoli: "Vorrei chiarire quella cosa che ho detto sul Napoli e della fine del rapporto di quel contratto lì. Dissi che non mi sarei messo la tuta di ness'altra squadra addosso ma era un discorso che riguardava solo quella stagione. E nel video c'è ma è stata estrapolata solo una parte. Ho rispettato la parola data e in quella stagione non ho messo nessun'altra tuta proprio per rispetto di quello che facemmo al Napoli. E di proposte ne avevo ricevute parecchie, come è giusto che sia dopo una scudetto vinto a Napoli. Poi però non è che dopo Napoli volevo smettere di allenare. La mia carriera non è finita. Sono andato successivamente a fare il ct dell'Italia e ho rispettato ancora la scelta che ho fatto dopo il Napoli. Poi è chiaro che ho deciso di fare una nuova esperienza. È sbagliato decontestualizzare un fatto dalla realtà, si capisce quali sono le intenzione di chi scrive certe cose", ha concluso Spalletti piuttosto stizzito.