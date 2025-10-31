Spalletti e la svolta dialettica: ha abolito gli slogan

TORINO (dall’inviato) - Dentro una banalissima domanda legata alla partita con la Cremonese, che domani battezzerà l’esordio dell’ex ct dell’Italia sulla panchina della Juve , c’è il vero senso del cambiamento di Spalletti , se ci limitiamo all’insediamento. « Non mi piacciono gli slogan , rischiano di sostituire i fatti. Facciamo in modo che sia il rumore del pallone sul prato a lanciare il messaggio al pubblico». A Coverciano aveva imbottito di input i giocatori della Nazionale (per sua stessa ammissione) senza avere il tempo di lavorare sul campo e si era forse affidato in modo esagerato alla comunicazione, provando a tirare su l’Italia attraverso il senso di appartenenza e l’attaccamento alla maglia azzurra. Si trattava di una comunicazione “drogata” da slogan. Anche il concetto della felicità, spesso evocato dopo lo scudetto del Napoli, non è mai transitato dalle sue risposte d questa mattina alla Continassa. È come se Lucio avesse messo un punto sul passato e girato pagina nei fatti, nel modo di presentarsi.

Spalletti, ecco la svolta comunicativa

È apparso sintetico, concreto, frenato anche sulle distinzioni tra il calcio dei risultati e del gioco su cui era spesso incappato in passato. Vedremo se e quanto porterà avanti nel tempo questa inversione dialettica apparsa evidente durante la presentazione accanto a Damien Comolli, tra pochi giorni nuovo amministratore delegato della Juve. Spalletti alla Continassa dovrà far valere la legge del campo e tagliare il traguardo della Champions, obiettivo minimo, ma non ha scansato l’ipotesi di riportare i bianconeri in quota scudetto: 29 partite sono tante per provarci. È venuto per lavare la macchia azzurra e chiudere meglio, in maniera degna, una carriera trentennale che altrimenti riterrebbe sporcata dall’esonero deciso a giugno da Gravina.

Juve, 8 mesi di contratto per Spalletti

I prossimi mesi stabiliranno se qui a Torino potrà davvero aprire un ciclo a lungo termine. Il contratto è firmato sino a giugno 2026, l’opzione di prolungamento è di un solo anno (2027), ma Comolli non ha messo alcun limite. Ora Lucio deve fare in modo che il rumore del pallone torni a raccontare la Juve nel modo giusto. Le parole hanno sempre avuto un peso marginale rispetto ai risultati.